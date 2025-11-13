Битва за историю в Нью-Йорке: прогноз эксперта и все о турнире UFC 322

В ночь на 16 ноября 2025 года на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир UFC 322 Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В ночь с 15 на 16 ноября в легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» пройдет турнир UFC 322. Ислам Махачев попытается стать первым россиянином, завоевавшим чемпионские пояса в двух весовых категориях, встретившись с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Подробнее о турнире, боях карда, а также о прогнозе основателя проекта «Matveev MMA & Boxing» Владислава Матвеева — в материале URA.RU.

Когда и где смотреть UFC 322

Турнир UFC 322 пройдет на знаковой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Это будет 12-й визит промоушена в Нью-Йорке и первый с ноября 2024 года.

Расписание по московскому времени:

02:00 — начало ранних прелимов

— начало ранних прелимов 04:00 — предварительный кард

— предварительный кард 06:00 — основной кард

— основной кард 08:00 — ориентировочное начало главного боя Махачев — Делла Маддалена

Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» (основной кард) и «Матч Боец» (полный кард). Также бои доступны на платформе UFC Fight Pass.

Обзор боев UFC 322: статистика и прогнозы

Главный бой вечера: Махачев против Делла Маддалены

Ислам Махачев — российский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

После четырех успешных защит титула в легком весе и установления рекорда дивизиона Ислам Махачев оставил пояс, чтобы подняться в полусредний вес и сразу побороться за чемпионство. Соперником россиянина станет австралиец Джек Делла Маддалена (27-1), который проведет первую защиту своего пояса. Для 34-летнего Махачева это шанс войти в историю.

«Для России это, пожалуй, самый важный турнир UFC в 2025. Ислам идет на рекорд, к которому не подбирался ни один российский боец за 32 года существования лиги — а именно титул чемпиона в двух весах», — отмечает основатель проекта «Matveev MMA & Boxing» Владислав Матвеев.

Эксперт подчеркивает историческое значение момента: «Были у нас и Хабиб, и Ян, и Анкалаев, но никто даже не задумывался о втором поясе, а Махачев сейчас реализует это, творит историю. Более того, если Махачев победит, то сравняется с легендарным бразильцем Андерсоном Силвой по самой длинной победной серии в истории UFC. Ислам уже возглавлял рейтинг лучших бойцов мира и, полагаю, сделает это второй раз. Тоже редкое достижение — всего пару человек возвращали себе это звание после потери».

На пресс-конференции перед боем Махачев выглядел уверенно, несмотря на видимые следы тяжелого тренировочного лагеря. «Честно говоря, это тяжелейший лагерь в моей жизни. Он начался за три месяца и был самым тяжелым», — признался Ислам.

Касаясь перехода в новый вес, россиянин отметил: «Когда я провел дуэль взглядов с Джеком, то понял, что я таких же габаритов. Не думаю, что я маленький для полусреднего веса. Я хорошо следовал моей тренировочной программе, набирал вес, и сейчас я готов».

Относительно своего оппонента Махачев высказался с уважением, но уверенно: «Он хороший боксер, хороший боец, но мои навыки лучше. Я просто хочу сказать всем, что могу биться везде: в стойке, в борьбе, в грэпплинге. Я не просто грэпплер, я могу биться в стойке».

Прогноз эксперта на бой Махачев — Делла Маддалена

Джек Делла Маддалена — австралийский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владислав Матвеев ожидает непростой поединок для российского бойца: «Бой для Ислама жду непростой. Прежде всего из-за адаптации к новому весу и качественного бокса Маддалены. На Махачева давление однозначно сильнее из-за исторического подтекста и раскрученности персоны. От австралийца многого не ждут, и это опаснее всего. Думаю, Ислам все-таки победит, но не удивлюсь, если поединок пройдет полную дистанцию».

Делла Маддалена известен мощной ударной техникой и хорошей защитой от тейкдаунов, что он продемонстрировал в бою с Белалом Мухаммадом. Однако в партере австралиец выглядит уязвимым — именно там Махачев, скорее всего, будет искать свой шанс.

Со-главный бой: Шевченко — Чжан Вэйли

Валентина Шевченко — кыргызская боец ММА Фото: Graham Hughes\Zuma\TASS

Второе титульное противостояние вечера — бой за женский чемпионский пояс в наилегчайшем весе между двукратной чемпионкой Валентиной Шевченко (25-4-1) и китаянкой Чжан Вэйли (26-3), которая поднимается из наилегчайшего веса.

«Женское ММА остается в тени мужского. Особенно после ухода из спорта Ронды Роузи, которая собирала миллионы зрителей у экранов. Но настоятельно советую любителям боев включить титульный поединок Валентины Шевченко и Жанг Вэйли», — рекомендует Владислав Матвеев.

Эксперт проводит параллель с главным боем: «Это две сильнейшие девушки в мире прямо сейчас — первая и вторая строчка Pound-for-Pound. Бой в этом плане похож на Махачев — Маддалена. Только в роли Ислама уже китаянка, которая поднимается на одну весовую к настоящей Королеве женских единоборств».

Матвеев выделяет ключевые факторы противостояния: «Габариты Шевченко должны дать ей преимущество, однако китаянка как минимум не уступает в скорости, а также хороша на всех этажах. И удары у нее жесткие, и борьба на уровне. Валентина техничнее, талантливее, опытнее, но это не всегда решает в боях».

По мнению эксперта, Шевченко является небольшой фавориткой: «Вижу Шевченко небольшой фавориткой при условии, что она не прошла пик. Если будет хотя бы небольшой спад, то риск потери титула повышается. Жанг — очень сильная и волевая девушка. Она из того же теста, что и сама Валентина».

Другие бои основного карда UFC 322

Шон Брэди (18-1) vs Майкл Моралес (18-0)

Один из самых интригующих боев вечера в полусреднем весе. Брэди недавно впечатлил своим доминированием в партере против Леона Эдвардса, продемонстрировав феноменальный контроль. Американец является мощным борцом и грэпплером с отличной физической подготовкой.

Моралес — молодой и перспективный эквадорец с безупречным рекордом, обладающий взрывной ударной техникой. Его агрессивный стиль и атлетизм делают его одним из самых ярких проспектов нового поколения UFC. Ключевым вопросом станет способность Майкла защититься от тейкдаунов Брэди.

Леон Эдвардс (22-5-0-1) vs Карлос Пратес (22-7)

Бывший чемпион дивизиона Леон Эдвардс пытается вернуться в титульную гонку после двух поражений. Британец известен как один из самых техничных ударников UFC с отличным чувством дистанции.

Карлос Пратес — бразильский панчер, который ворвался в UFC серией ярких нокаутов. Его стиль — чистая агрессия и поиск досрочного финиша. После недавнего поражения от Иэна Гэрри, Пратес будет стремиться доказать, что способен конкурировать с элитой дивизиона.

Бенеил Дариуш (23-6-1) vs Бенуа Сен-Дени (15-3-0-1)

Противостояние опытного ветерана и дерзкого француза в легком весе. 36-летний Дариуш славится мастерством в партере и бразильским джиу-джитсу, но возраст может сыграть свою роль. Сен-Дени моложе (29 лет), агрессивнее и в последних боях показал отличный уровень грэпплинга, одержав две победы сабмишенами.

Предварительный кард UFC 322: россияне в деле

Роман Копылов (14-4) vs Грегори Родригес (17-6)

Роман Копылов — российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Роман Копылов проведет важный бой в среднем весе после недавнего поражения от Пауло Косты. Россиянин известен разнообразным ударным арсеналом и стилем контрпанчера. Этот бой критически важен для Копылова, чтобы вернуться в победную колею.

Грегори Родригес — бразильский нокаутер, склонный заканчивать бои ранними финишами. Оба бойца предпочитают работу в стойке, что обещает зрелищный обмен ударами.

Байсангур Сусуркаев (10-0) vs Эрик Макконико (10-3-1)

Особое внимание стоит уделить дебютанту из России Байсангуру Сусуркаеву, который влетел в UFC настоящим вихрем. 24-летний боец из Чечни провел два поединка за четыре дня на Претендентской серии Даны Уайта и в дебютном бою UFC 319, впечатлив президента промоушена.

История Сусуркаева вдохновляет — еще недавно он работал курьером и разнорабочим в США, ожидая своего шанса. Три года простоя, работа по 9-10 часов в день и при этом усердные тренировки. Байсангур дождался своего момента и использовал его на все сто процентов.

«Слушайте, этот парень принял бой на четырехдневном уведомлении, победил, вернулся и снова подрался на четырехдневном уведомлении. Само давление, с которым парню пришлось столкнуться [и которое пришлось преодолеть], впечатляет», — отметил Дана Уайт после UFC 319.

С рекордом 10-0 (девять досрочных побед) Сусуркаев является одним из самых перспективных проспектов UFC. Его часто сравнивают с Хамзатом Чимаевым, в лагере которого Байсангур набирался опыта весной 2025 года. Сам Чимаев высоко отзывался о потенциале молодого чеченца.

Теперь Сусуркаев получил бой на самом большом турнире года. В среднем весе его ждет Эрик Макконико — американец с рекордом 10-3-1, который одержал победу в своем последнем бою.

Также в предварительном карде:

Бо Никал (7-1) vs Родольфо Виейра (22-7) — противостояние борцов в среднем весе

— противостояние борцов в среднем весе Эрин Бланчфилд (13-2) vs Трейси Кортес (12-2) — женский бой в наилегчайшем весе

— женский бой в наилегчайшем весе Малкольм Уэллмейкер (10-0) vs Коди Хэддон (8-1) — легкий вес

Ранний предварительный кард UFC 322

Чжан Вэйли (в красном) — китайский боец смешанных единоборств (MMA) Фото: Hu Jingchen / XinHua / Global Look Press

Открыть турнир должен еще один российский боец — Вячеслав Борщев (8-6-1), который встретится с бразильцем Матеусом Камило (9-3) в легком весе.

Полный ранний кард также включает:

Кайл Докас — Джеральд Миршерт (средний вес)

Пэт Сабатини — Хосе Марискаль (полулегкий вес)

Анджела Хилл — Фатима Клайн (женский полусредний вес)

Интересные факты и статистика перед UFC 322

Рекорды Ислама Махачева: рекорд по защитам титула в легком весе UFC — 4 (больше, чем у Хабиба); победная серия в легком весе — 15 боев; текущая общая победная серия в UFC — 15 (на одну победу от рекорда Андерсона Силвы); финиши сабмишенами — 8; общее количество досрочных побед — 18.

В случае победы над Делла Маддаленой Махачев станет 10-м двойным чемпионом в истории UFC и первым россиянином с таким достижением.

Цели Махачева: Сам Ислам озвучил амбициозные планы: «Я бы хотел завоевать второй пояс, может, провести больше защит, чем Камару Усман, и попасть в Зал славы». У Усмана пять успешных защит в полусреднем весе, а значит, Махачеву нужно провести минимум три защиты для нового рекорда.