ВС РФ сорвали две контратаки ВСУ
15 ноября 2025 в 14:06
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вооруженные силы Российской Федерации предотвратили две контратаки, которые украинские подразделения предприняли из районов Кутьковки и Петровки с целью освободить окруженные в Купянске силы. Об этом сообщает Минобороны.
