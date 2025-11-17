Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

ООН созывает заседание по Украине

18 ноября 2025 в 01:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Великобритания инициировала заседание СБ ООН по Украине

Великобритания инициировала заседание СБ ООН по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, 20 ноября. Инициатором выступила Великобритания, к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения. Об этом сообщили в британском постоянном представительстве при Организации.

«Заседание Совета Безопасности по Украине. Оно состоится в четверг, 20 ноября», — говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.

Согласно опубликованному расписанию, заседание начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Примечательно, что в октябре заседания Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу не проводились. Это был первый такой месяц с начала специальной военной операции.

Продолжение после рекламы

Ранее телеканал RT сообщал, что МОК 19 ноября представит в Генассамблее ООН резолюцию об олимпийском перемирии, которое должно обеспечить прекращение конфликтов и безопасное участие спортсменов и зрителей во время Игр. Документ от имени Италии представит глава оргкомитета Игр-2026 Джованни Малаго. Зимняя Олимпиада пройдет 6–22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д»Ампеццо. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал