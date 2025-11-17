ООН созывает заседание по Украине

Великобритания инициировала заседание СБ ООН по Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ситуации на Украине, 20 ноября. Инициатором выступила Великобритания, к запросу также присоединились Дания, Франция, Греция и Словения. Об этом сообщили в британском постоянном представительстве при Организации.

«Заседание Совета Безопасности по Украине. Оно состоится в четверг, 20 ноября», — говорится в публикации британского постпредства в соцсети Х.

Согласно опубликованному расписанию, заседание начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Примечательно, что в октябре заседания Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу не проводились. Это был первый такой месяц с начала специальной военной операции.

