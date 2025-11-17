Figaro: по делу о незаконном финансировании кампаний Макрона прошел обыск
Национальная финансовая прокуратура Франции проводит расследование в отношении Макрона
Фото: Официальный сайт Европарламента
Французские следователи вновь провели обыски в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey. Мероприятия связаны с делом о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона в 2017 и 2022 годах, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.
«В начале ноября помещения группы McKinsey вновь обыскали в рамках уголовного расследования, касающегося условий вмешательства консалтинговых фирм в предвыборные кампании Эммануэля Макрона», — говорится в материале. Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Макрона в ноябре 2022 года.
Ранее в рамках расследования уже были проведены обыски в офисе партии Макрона «Возрождение», в парижской штаб-квартире McKinsey и в квартирах четырех бывших и нынешних руководителей консалтинговой компании. В России предрекли крах политической системы Франции, сообщает RT.
