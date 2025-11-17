Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

В МИД рассказали о текущем статусе переговоров с Украиной

18 ноября 2025 в 03:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украина взяла паузу после третьего тура стамбульских переговоров

Украина взяла паузу после третьего тура стамбульских переговоров

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия не получила от Украины официального уведомления о прекращении переговорного процесса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Во-первых, это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатическим каналам они не предпринимали]», — подчеркнул Родион Мирошник, беседуя с «Известиями».

Дипломат также отметил, что Украина получила от России все необходимые документы, включая проект меморандума и предложения для дальнейшей дискуссии, но не отреагировала на них.

Продолжение после рекламы

Ранее газета The Times в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей сообщила о официальной остановке Киевом переговоров с Москвой. Украинские СМИ также цитировали слова украинского дипломата.

Ранее переговоры между Россией и Украиной приостановлены более чем на 100 дней: российская сторона направила Украине необходимые документы и предложения для дискуссии, но не получила ответа. Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил о приостановке переговоров до конца года из-за отсутствия значимых результатов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал