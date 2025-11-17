Арестович* предсказал судьбу Умерова после побега в Турцию

Арестович* с иронией описал будущее Умерова в случае невозвращения Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предположил, что в случае невозвращения на Украину главу СНБО Рустема Умерова ждут санкции от его же ведомства. Он с иронией отметил, что в таком решении должны быть «законченность и гармония». Об этом Арестович* написал в соцсетях.

«Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на главу СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония», — заявил Арестович*.

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что Рустем Умеров якобы отказался возвращаться на Украину, о чем доложил президенту Владимиру Зеленскому. Позже Центр противодействия дезинформации на Украине опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Продолжение после рекламы

Ранее телеканал RT сообщал, что Умеров продлил свою зарубежную командировку до 19 ноября на фоне слухов о его возможной причастности к коррупционному скандалу. При этом СМИ утверждают, что Умеров вернется в страну 20 ноября и сейчас находится в США на запланированных встречах по укреплению международной поддержки Украины. Продление командировки совпало с расследованием НАБУ о крупных хищениях в энергетике, после которого в отставку подала министр энергетики и были отстранены несколько чиновников «Энергоатома».