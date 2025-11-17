Мужчина с гранатой, грозивший взорвать подъезд, задержан: главное к этому часу

Силовики установили личность мужчины, который угрожал взорвать гранату Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, предварительно, в наркотическом или алкогольном опьянении, захватил в заложники супругу и угрожал подорвать подъезд с гранатой в руках. Силовики оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника после штурма квартиры. Что происходило на месте ЧП — в материале URA.RU.

Что произошло

В Первоуральске вечером 17 ноября в жилом доме по адресу: улица Малышева, 8, мужчина взял в заложники свою жену, угрожая при этом взорвать гранату. По первоначальным сообщениям СМИ, в заложниках мог находиться также ребенок, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Инцидент случился приблизительно в 19:00 по местному времени. На месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, включая полицию, Росгвардию, подразделения ОМОН и СОБР, а также другие экстренные службы. Проводился штурм квартиры.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале SHOT, для минимизации рисков, связанных с угрозой взрыва, дом был отключен от газоснабжения. В связи с происшествием улица Малышева была перекрыта для движения транспорта и пешеходов. Эвакуировано не менее 50 жителей дома.

Личность мужчины

Правоохранительные органы выяснили, что злоумышленник — местный житель 1973 года рождения (сейчас ему 52 года). По данным telegram-канала Baza, его зовут Азат. У него есть криминальное прошлое: его неоднократно судили за грабежи, разбой и нанесение вреда здоровью. По некоторым данным, как раз за разбой он отсидел 10 лет. Ранее мужчина также находился в розыске. Некоторые СМИ также пишут, что у него могли быть при себе два взрывных устройства. Мужчина мог быть пьян или находиться под воздействием запрещенных веществ.

Возможные мотивы его поступка

По одной из версий, которая обсуждается в соцсетях и некоторых СМИ, мужчина мог взять в заложники свою жену, заподозрив ее в измене. Однако точные мотивы его поступка пока не известны. Спецслужбы продолжают расследование и пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Некоторые источники предполагают, что мужчина мог вернуться домой из зоны боевых действий, что также может быть одним из факторов, повлиявших на его поведение.

Реакция властей и экстренных служб

Глава города Игорь Кабец, комментируя ситуацию, сообщил, что эвакуация жильцов дома проведена в полном объеме, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Он призвал население сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на достоверные источники информации, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.