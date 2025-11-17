Express: послание «Радиостанции Судного дня» вызвало тревогу в НАТО
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир четыре слова, включая «Латвия»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», 17 ноября передала серию кодированных сообщений, среди которых было слово «ЛАТВИЯ» — название одного из государств-союзников альянса. После этого британский таблоид Express сообщил об угрозе для НАТО.
«Радио Судного дня передало в понедельник серию кодированных сообщений… В одном из них было просто слово „ЛАТВИЯ“ — название одного из государств-союзников…», — пишет автор публикации, называя послание угрозой для альянса. Также в материале подчеркивается, что радиостанция УВБ-76 активизируется, транслируя закодированные сообщения, зачастую в периоды усиления международной напряженности.
Помимо слова «ЛАТВИЯ», в эфире радиостанции в понедельник прозвучали и другие сообщения: «болонский», «пошлый», «нантотюк», напоминает RT. Как стало известно ранее, «Радиостанция Судного дня» передала в эфир три новых сообщения: слова «жеребость», «оцинковщик» и «лесолед». В результате общее число переданных сообщений составило семь.
