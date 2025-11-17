«Радиостанция Судного дня» передала в эфир четыре слова, включая «Латвия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», 17 ноября передала серию кодированных сообщений, среди которых было слово «ЛАТВИЯ» — название одного из государств-союзников альянса. После этого британский таблоид Express сообщил об угрозе для НАТО.

«Радио Судного дня передало в понедельник серию кодированных сообщений… В одном из них было просто слово „ЛАТВИЯ“ — название одного из государств-союзников…», — пишет автор публикации, называя послание угрозой для альянса. Также в материале подчеркивается, что радиостанция УВБ-76 активизируется, транслируя закодированные сообщения, зачастую в периоды усиления международной напряженности.