В Стамбуле умер четвертый член семьи туристов из отеля Harbour Suites

Ранее в четверг и пятницу умерли мать и двое детей (трех и шести лет). В качестве предварительной причины смерти называется пищевое отравление, однако эксперты также проверяют версию о возможном отравлении из-за некорректно проведенной дезинсекции. По делу о гибели семьи число задержанных достигло 11 человек, а гостиница была опечатана.

Еще трое иностранных туристов, госпитализированных из отеля Harbour Suites, находятся в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Владелец гостиницы утверждает, что отель безопасен. Полиция завершила проверку и отправила некоторые вещи из номеров на экспертизу в лабораторию, помещения были опечатаны. При этом Гюнер отметил, что аномального роста числа отравлений в Стамбуле не отмечено. СМИ высказывают предположения о том, что причиной ухудшения самочувствия гостей мог стать кулер с водой или последствия дезинсекции, но на официальном уровне эти сообщения пока не подтвердились. В отеле нет кухни, гостям предоставляется только вода.