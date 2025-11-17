Умеров намерен дать ФБР показания против Ермака и Зеленского

Владимир Зеленский мог специально задержаться за границей на фоне подозрений в коррупции Фото: Официальный сайт президента Украины

По информации украинского блогера Анатолия Шария, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров может дать ФБР показания на президента страны Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака. Заявление опубликовано в telegram-канале Шария 17 ноября 2025 года.

«Умеров планирует дать показания и хочет быть максимально откровенным с агентами ФБР... Показания Умеров готов дать... на Ермака с Зеленским», — написал блогер в своем telegram-канале. По данным Шария, таким образом Умеров хочет избежать обвинений антикоррупционных органов в причастности к резонансному делу в сфере энергетики.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что Умеров продлил свою зарубежную командировку на фоне слухов о причастности к коррупционному скандалу. В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми иностранной валютой, а также фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют лица под кодовыми именами «Тенора», «Рокета» и «Карлсона». По данным депутата Ярослава Железняка, за этими прозвищами скрываются бизнесмен Тимур Миндич, представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов и советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

Рустем Умеров стал фигурантом коррупционного дела, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем. По данным украинских СМИ, бизнесмен мог влиять на Умерова, чтобы обеспечить закупку бракованных бронежилетов. НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура расследуют крупную коррупционную схему в энергетике, обыски прошли в «Энергоатоме», у Галущенко и Миндича.