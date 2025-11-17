Логотип РИА URA.RU
Стали известны последствие атаки беспилотников на ТЦ «Вокзальный»

18 ноября 2025 в 01:56
Фото: © URA.RU

В результате совершенной атаки на ТЦ «Вокзальный» в Короче пострадали два человека. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший — сотрудник МЧС, который получил ранения при тушении пожара. У мужчины ожоги лица, рук и ног; в данный момент его также транспортируют в областную клиническую больницу. Огонь полностью уничтожил три коммерческих объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

