Стали известны последствие атаки беспилотников на ТЦ «Вокзальный»
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате совершенной атаки на ТЦ «Вокзальный» в Короче пострадали два человека. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в областную клиническую больницу. Второй пострадавший — сотрудник МЧС, который получил ранения при тушении пожара. У мужчины ожоги лица, рук и ног; в данный момент его также транспортируют в областную клиническую больницу. Огонь полностью уничтожил три коммерческих объекта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
