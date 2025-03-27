Что известно о разблокировке YouTube в России: какое условие ставит РКН и когда примут решение

Вопрос об отмене блокировки видеохостинга YouTube будет поднят только после того, как платформа удовлетворит требования Роскомнадзора. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев.
Только после того, как будут выполнены условия и демонстрация конкретных действий по разблокировке российских авторов, можно будет обсуждать снятие ограничений, подчеркнул глава ведомства в беседе с РИА Новости. При этом Шадаев отметил, что у Роскомнадзора есть ряд серьезных претензий к YouTube, ключевой из которых — доступность контента отечественных создателей. Подробнее о замедлении платформы и когда ее могут разблокировать — в материале URA.RU.
Массовые сбои и замедление YouTube
В России пользователи YouTube столкнулись с масштабным сбоем, начавшимся в августе 2024 года и продолжающимся по настоящее время. Замедление загрузки видео и полная недоступность сервиса на различных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, наблюдаются как на мобильном, так и на домашнем интернете.
По данным сервиса «Сбой.рф», проблемы с YouTube продолжают регистрироваться по всей стране 26 марта. Отмечается, что наибольшее количество жалоб испытывает Москва — 25%, за ней следуют Санкт-Петербург с 11%, Московская область с 9%, Краснодарский край с 8%, Новосибирская область с 6%, Башкирия с 5%, Саратовская область с 4%, а также другие регионы, включая Удмуртию, Татарстан, Крым, Пермский и Красноярский краи, Нижегородскую, Челябинскую, Волгоградскую и Свердловскую области с 3%, Хабаровский край, Воронежскую, Смоленскую и Ленинградскую области с 2%.
Роскомнадзор связывает проблемы в работе YouTube с ухудшением качества услуг Google после того, как компания прекратила свою деятельность в России. Глава РКН Андрей Липов указал, что компания перестала поддерживать эти серверы после ухода из РФ, вложения в них прекратились. Серверы стали деградировать, некоторые были отключены. Похоже, что более мощные серверы были установлены возле узлов мобильных операторов связи, где трафик все еще поддерживается, подчеркнул эксперт.
В агентстве также отметили, что учащение сбоев на российских интернет-площадках связано с использованием зарубежной серверной инфраструктуры. В целях предотвращения подобных инцидентов Роскомнадзор рекомендовал организациям использовать возможности отечественных хостинг-провайдеров.
Реакция гендиректора «Мосфильма» на замедление YouTube
Генеральный директор «Мосфильма» и народный артист России Карен Шахназаров выразил свое мнение о нецелесообразности замедления работы сервиса YouTube во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Директор отметил, что «Мосфильм» является четвертой по популярности кинокомпанией на YouTube, уступая только Universal Pictures, Paramount Pictures и Warner Bros. Шахназаров также указал, что военные фильмы, выложенные на канале студии, пользуются большим спросом среди зрителей из западных стран.
"У нас десятки миллионов просмотров со всего мира, и, на мой взгляд, это единственная настоящая „мягкая сила“ России. Никто не может похвастаться такими масштабами показа фильмов, которые так востребованы. Их смотрят и в Латинской Америке, и в Азии, и так далее", - добавил Шахназаров.
Когда ждать восстановления YouTube
Специалист в области кибербезопасности Павел Мясоедов в интервью для News.ru не исключил возможности снятия ограничений с иностранных платформ на фоне улучшения отношений между Россией и США. Тем не менее, он предостерег от ожиданий, что все абстрактные ограничения исчезнут мгновенно. По отношению к платформам вроде YouTube у российских регуляторов скопились конкретные претензии, которые не исчезнут просто так, заявил Мясоедов.
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