В Госдуме раскрыли, когда в России запретят вейпы
Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в следующем году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Закон о полном запрете вейпов в России может вступить в силу в конце 2026 года. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова. Сейчас документ еще прорабатывается.
«Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект», — сообщила она «Газете.Ru», уточнив, что законопроект уже нашел поддержку у четырех думских фракций. По словам Лантратовой, работа над законопроектом идет в ускоренном режиме, идут консультации с экспертами.
Среди дискуссионных вопросов — усиление таможенного контроля, маркировка продукции и расширение антиникотиновых программ. Профильный комитет подготовил свои правки, которые касаются контроля за сырьем и распространения безникотиновых жидкостей.
В начале ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.
Как следует из опроса, большинство российских граждан выступают за полный запрет вейпов. Основная причина, которую приводят россияне — вред для здоровья.
Российские регионы уже поддерживают инициативу. Власти Саратовской области рассматривают возможность введения полного запрета на продажу вейпов — в случае если регион будет наделен соответствующими полномочиями, передает RT. В Перми инициатива о запрете вейпов получила одобрение значительной части населения: лишь 6 % опрошенных выступили против, указав на отсутствие запаха и дыма от электронных сигарет.
