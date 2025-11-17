В Госдуме раскрыли, когда в России запретят вейпы

Закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в следующем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закон о полном запрете вейпов в России может вступить в силу в конце 2026 года. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова. Сейчас документ еще прорабатывается.

«Как сообщил председатель Госдумы, абсолютное большинство депутатов поддерживает полный запрет продажи вейпов. Мы подготовили с коллегами соответствующий законопроект», — сообщила она «Газете.Ru», уточнив, что законопроект уже нашел поддержку у четырех думских фракций. По словам Лантратовой, работа над законопроектом идет в ускоренном режиме, идут консультации с экспертами.

Среди дискуссионных вопросов — усиление таможенного контроля, маркировка продукции и расширение антиникотиновых программ. Профильный комитет подготовил свои правки, которые касаются контроля за сырьем и распространения безникотиновых жидкостей.

В начале ноября президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С таким предложением к нему обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Как следует из опроса, большинство российских граждан выступают за полный запрет вейпов. Основная причина, которую приводят россияне — вред для здоровья.