Посол России вызван в МИД Черногории из-за заявлений о НАТО

Заявления о НАТО привели к вызову посла РФ в МИД Черногории Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Посол России в Подгорице Александр Лукашик был вызван в Министерство иностранных дел Черногории из-за его заявлений, которые власти страны расценили как вмешательство во внутренние дела. Причиной послужили оценки дипломата, касающиеся решения парламента Черногории о присоединении к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Черногории.

«Недавние неподобающие заявления и комментарии в СМИ представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории. Подобные действия и критика абсолютно неприемлемы. Черногория не позволит никому ущемлять достоинство своих институтов», — говорится в заявлении МИД, которое приводит ТАСС.

В МИД Черногории также подчеркнули, что страна самостоятельно определяет свою внешнюю политику, следуя курсу на членство в НАТО и ЕС, и любые аналогичные заявления в дальнейшем будут расцениваться как враждебные действия. Поводом для вызова посла стали его комментарии по поводу решения парламента направить до двух военнослужащих в механизм НАТО (NSATU), который занимается подготовкой украинских сил. Российский дипломат расценил этот шаг как подтверждение антироссийского курса Подгорицы и стремление участвовать в инициативах, направленных против Москвы.

Продолжение после рекламы