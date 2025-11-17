Гладков показал кадры разрушений после атаки ВСУ на Белгородскую область
В результате атаки БПЛА пострадали два человека
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В селе Короче произошла атака, в результате которой пострадали два человека. Кадры разрушений опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое. Бригада скорой доставила мужчину в тяжёлом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу», — рассказал Гладков в telegram-канале.
Также известно о пострадавшем сотруднике МЧС. Мужчина пострадал, борясь с пожаром. С ожогами лица, рук и ног его госпитализировали.
Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Также в одном из частных домов выбиты окна и поврежден забор. В селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома. Пожарные продолжают бороться с возгоранием. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.
Кадры разрушений в Короче
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.