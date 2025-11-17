Логотип РИА URA.RU
Почти два десятка БПЛА сбиты над регионами РФ

18 ноября 2025 в 01:29
Враг безуспешно пытается атаковать российские регионы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 17 ноября над регионами России за три часа было уничтожено 18 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20:00 мск до 23:00 (время московское) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Все они самолетного типа», — указано в telegram-канале ведомства.

Над Белгородской областью ликвидировали 10 дронов неприятеля, пять — в небе над Брянском. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, еще один — в Воронежской.

Днем ранее украинские военные пытались атаковать подстанцию в Ульяновской области. Из материала URA.RU узнаете подробности и оцените масштаб безуспешного нападения врага.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

