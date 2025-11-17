Почти два десятка БПЛА сбиты над регионами РФ
Враг безуспешно пытается атаковать российские регионы
Вечером 17 ноября над регионами России за три часа было уничтожено 18 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«С 20:00 мск до 23:00 (время московское) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Все они самолетного типа», — указано в telegram-канале ведомства.
Над Белгородской областью ликвидировали 10 дронов неприятеля, пять — в небе над Брянском. Два БПЛА сбиты в Смоленской области, еще один — в Воронежской.
Днем ранее украинские военные пытались атаковать подстанцию в Ульяновской области. Из материала URA.RU узнаете подробности и оцените масштаб безуспешного нападения врага.
