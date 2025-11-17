Шойгу пытались убить на Троекуровском кладбище в Москве: ФСБ раскрыла план украинских спецслужб

Шойгу был целью украинских спецслужб Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По данным издания «Московский комсомолец», которое ссылается на свои источники, украинские спецслужбы планировали совершить покушение на секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу. Стало известно, что нападение должно было произойти несколько дней назад на Троекуровском кладбище, когда чиновник посещал могилы своих родственников. Подробнее — в материале URA.RU.

Как пытались убить Шойгу

На Троекуровском кладбище похоронены родители Сергея Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По информации, опубликованной в «Московском комсомольце» со ссылкой на источники, украинские спецслужбы планировали совершить преступление на Троекуровском кладбище, когда чиновник будет навещать могилы своих родственников.

Три дня назад ФСБ официально проинформировала о предотвращении покушения на одно из высших должностных лиц страны, однако тогда имя потенциального потерпевшего не было названо. В средствах массовой информации с самого начала фигурировала версия о том, что целью покушения мог стать Сергей Шойгу. При этом источники, близкие к секретарю Совета безопасности ранее не подтверждали эту информацию, пишет «Коммерсант».

На Троекуровском кладбище похоронены родители Сергея Шойгу — Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна, а также его сестра Лариса, скончавшаяся в 2021 году. 12 ноября состоялась годовщина со дня смерти матери чиновника.

По данным следствия, злоумышленники планировали совершить покушение путем взрыва. В состав группы, которая занималась подготовкой преступления, входили два гражданина России, страдающих от наркотической зависимости, мигрант из Центральной Азии и Джалолиддин Шамсов, проживающий в Киеве. Последний разыскивается в России за убийство и незаконный оборот оружия.

Киев обещал расплатиться наркотиками за подготовку покушения на Шойгу

Женщина познакомилась с куратором спецслужб Украины в мессенджере Фото: Официальный сайт президента Украины

Куратор из украинских спецслужб обещал заплатить наркотическими веществами за выполнение задания. Информация опубликована Центром общественных связей ФСБ 17 ноября, передает RT.

По данным ФСБ, женщина познакомилась с куратором в мессенджере. Он предложил ей за наркотические средства выполнить ряд поручений в Москве. «Я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела», — рассказала задержанная.