В Госдуме разрешили использовать иностранную почту для входа на сайты

Россияне могут законно использовать иностранную электронную почту и зарубежные номера телефонов для авторизации на российских сайтах. Такие действия не будут считаться нарушением действующего законодательства. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Закон не запрещает использовать иностранные номера телефонов для проведения авторизации пользователей. Такое требование в законе отсутствует. То же самое касается электронной почты в международных доменах и национальных доменах других стран», — сообщил агентству РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

При этом депутат пояснил, что ключевое требование закона относится к самому сервису авторизации, используемому на российском сайте, — его владельцем не должен быть иностранец. Таким сервисом может быть как сложная система вроде «Сбер ID», так и простая связка «логин-пароль», если она принадлежит российскому юридическому лицу или гражданину РФ. Горелкин также посоветовал владельцам сайтов, которые до сих пор используют иностранные сервисы вроде «вход через Google», переводить пользователей на российские способы авторизации.

