Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото

МК: узнал, что Пугачева вернется в Россию

04 августа 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

После начала СВО Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. После этого примадонна жила то в Израиле, то на Кипре. Недавно в СМИ появилась информация, что артистка хочет вернуться обратно на Родину. О биографии певицы, ее жизни в эмиграции, осуждении СВО — в материале URA.RU. Алла Пугачева планирует вернуться в Россию вместе с детьми Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Биография Начало карьеры (1970-е — 1980-е годы) Певица Алла Пугачева начала петь в 1960-е годы, выступая с разными ансамблями в Москве. В 1972 году она впервые поехала на гастроли за рубеж. После чего ее пригласили представлять СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, где она взяла гран-при. В том же году артистка записала песни к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!». Пугачева активно гастролировала по Европе с ансамблями, давала концерты. Однако вскоре она решила начать сольную карьеру. Такое решение пошло только на пользу певице. Уже в 1976 году она стала лауреатом фестиваля «Песня года». Спустя два года она сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поет», набравший 55 миллионов просмотров. В этот же период Пугачева поступает в ГИТИС. Алла Пугачева (слева) начала свою музыкальную карьеру в 1960-е годы Фото: Из личного архива Анатолия Марчевского Пик популярности (1980-е — 1990-е годы) В 1980-е годы Пугачева выпускает песню «Миллион алых роз», которая впоследствии стала хитом не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Она активно выступает с концертными программами по СССР и Европе. В 1988 году Пугачева дает первые гастроли в Израиле и США. В этот же период выходят песни «Расскажите, птицы» и «Айсберг». Продолжение карьеры (1990-е — 2000-е годы) В середине 90-х певица временно прекратила свою концертную деятельность. В 1997 году Алла Пугачева должна была отправиться на «Евровидение» в Дублине в качестве композитора песни для Валерия Меладзе, представлявшего Россию. Однако Меладзе заболел, и певице пришлось самой выйти на сцену с песней «Примадонна», которую она сама и написала. В результате Пугачева заняла 15-е место. В 2003 году она провела совместные гастроли с Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). В следующем году ее пригласили принять участие в качестве художественного руководителя проекта «Фабрика звезд 5» на Первом канале. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной карьеры. Народная артистка РФ Алла Пугачева (слева) завершила свою гастрольную деятельность в 2009 году Вячеслав Прокофьев/ТАСС Настоящее время За время своей карьеры Пугачевой удалось поработать с многими зарубежными артистами. Среди них французский певец Джо Дассен, шведская группа Herreys, норвежская группа Bobbysocks, американские исполнители Дин Рид и Барри Манилоу, а также западногерманский рок-исполнитель Удо Линденберг. Из великих российских музыкантов Пугачева посотрудничала с певцом Владимиром Кузьминым, с композитором Александром Зацепиным, Марком Минковым, Ильей Резником. Из современных деятелей: с Максимом Фадеевым, Любашей и Игорем Крутым. В марте 2024 года Алла Пугачева выпускает альбом «P.S.», в который вошли 20 песен, в том числе хиты прошлых лет. Также весной этого года певица выпустила песни «Я плачу», «Жизнь слишком хороша» и «Не высовывайся, дочка». Мужья и дети Пугачевой Певица выходила замуж пять раз. Первый ее муж был литовский артист Миколас Орбакас, в браке с которым у них родилась дочь Кристина Орбакайте, певица и актриса. Второй ее брак был с режиссером Александром Стефановичем, с которым они прожили вместе три года. Следующим мужем был ее концертный директор Евгений Болдин. Их брак просуществовал до 1993 года. Яркий брак у нее был спевцом Филиппом Киркоровым, с которым они объявили о разводе в 2005-м. Он же познакомил Пугачеву с Галкиным. Однако поженились они только спустя 10 лет. Когда певице исполнилось 64 года, у них родились двойняшки Елизавета и Гарри, которых выносила суррогатная мать. По информации «Комсомольской правды», дети родились из яйцеклетки, которую она заморозила 11 лет назад. Сына Гарри и дочь Елизавету выносила суррогатная мать для Пугачевой и Галкина* Фото: Михаил Почуев/ТАСС Осуждение СВО В сентябре 2022 года Минюст признал иноагентом Максима Галкина за его неоднократные высказывания против проведения СВО. Примадонна выразила поддержку мужу и опубликовала просьбу к Минюсту признать и ее иностранным агентом. В июле текущего года певица отреагировала на прилет ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала Пугачева в своих соцсетях. При этом на атаки ВСУ на Белгород и Севастополь, в результате которых пострадало и погибло большое количество мирных жителей, певица никак не реагировала. Эмиграция Пугачева вместе с Галкиным и детьми, после начала СВО, переехала в Израиль. Несмотря на перемены в месте жительства, семья продолжает активно путешествовать. У супругов также есть недвижимость на Кипре за 10 миллионов евро. За время эмиграции певица трижды посещала Россию. В августе 2022 года Пугачева приехала вместе с детьми и пробыла в стране около месяца. На вопрос журналистов, чем она планирует заняться в России, она ответила, что намерена «наводить порядок» в головах. Также она посетила похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. Следующий ее визит был в мае 2023 год Она приехала, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, с которым они общались много лет. И крайний ее приезд был в Тверь в ноябре того же года, чтобы записать три новых песни. После начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с иноагентом Максимом Галкиным уехали в Израиль Фото: Иванко Игорь /Агентство «Москва» Слухи о возвращении в РФ Ранее сообщалось, что Пугачева планирует вернуться в Россию вместе с детьми. Сейчас она находится в Прибалтике, откуда до российской территории недалеко, сообщает MK.RU. «Примадонна находится в Прибалтике, ей ничего не мешает добраться до России: это близко и удобно», — пишет издание. По данным СМИ, Пугачева вскоре может вернуться в Россию Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Виноградов *Максим Галкин признан в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. После этого примадонна жила то в Израиле, то на Кипре. Недавно в СМИ появилась информация, что артистка хочет вернуться обратно на Родину. О биографии певицы, ее жизни в эмиграции, осуждении СВО — в материале URA.RU. Певица Алла Пугачева начала петь в 1960-е годы, выступая с разными ансамблями в Москве. В 1972 году она впервые поехала на гастроли за рубеж. После чего ее пригласили представлять СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, где она взяла гран-при. В том же году артистка записала песни к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!». Пугачева активно гастролировала по Европе с ансамблями, давала концерты. Однако вскоре она решила начать сольную карьеру. Такое решение пошло только на пользу певице. Уже в 1976 году она стала лауреатом фестиваля «Песня года». Спустя два года она сыграла главную роль в фильме «Женщина, которая поет», набравший 55 миллионов просмотров. В этот же период Пугачева поступает в ГИТИС. В 1980-е годы Пугачева выпускает песню «Миллион алых роз», которая впоследствии стала хитом не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Она активно выступает с концертными программами по СССР и Европе. В 1988 году Пугачева дает первые гастроли в Израиле и США. В этот же период выходят песни «Расскажите, птицы» и «Айсберг». В середине 90-х певица временно прекратила свою концертную деятельность. В 1997 году Алла Пугачева должна была отправиться на «Евровидение» в Дублине в качестве композитора песни для Валерия Меладзе, представлявшего Россию. Однако Меладзе заболел, и певице пришлось самой выйти на сцену с песней «Примадонна», которую она сама и написала. В результате Пугачева заняла 15-е место. В 2003 году она провела совместные гастроли с Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). В следующем году ее пригласили принять участие в качестве художественного руководителя проекта «Фабрика звезд 5» на Первом канале. В 2009 году она объявила о завершении гастрольной карьеры. За время своей карьеры Пугачевой удалось поработать с многими зарубежными артистами. Среди них французский певец Джо Дассен, шведская группа Herreys, норвежская группа Bobbysocks, американские исполнители Дин Рид и Барри Манилоу, а также западногерманский рок-исполнитель Удо Линденберг. Из великих российских музыкантов Пугачева посотрудничала с певцом Владимиром Кузьминым, с композитором Александром Зацепиным, Марком Минковым, Ильей Резником. Из современных деятелей: с Максимом Фадеевым, Любашей и Игорем Крутым. В марте 2024 года Алла Пугачева выпускает альбом «P.S.», в который вошли 20 песен, в том числе хиты прошлых лет. Также весной этого года певица выпустила песни «Я плачу», «Жизнь слишком хороша» и «Не высовывайся, дочка». Певица выходила замуж пять раз. Первый ее муж был литовский артист Миколас Орбакас, в браке с которым у них родилась дочь Кристина Орбакайте, певица и актриса. Второй ее брак был с режиссером Александром Стефановичем, с которым они прожили вместе три года. Следующим мужем был ее концертный директор Евгений Болдин. Их брак просуществовал до 1993 года. Яркий брак у нее был спевцом Филиппом Киркоровым, с которым они объявили о разводе в 2005-м. Он же познакомил Пугачеву с Галкиным. Однако поженились они только спустя 10 лет. Когда певице исполнилось 64 года, у них родились двойняшки Елизавета и Гарри, которых выносила суррогатная мать. По информации «Комсомольской правды», дети родились из яйцеклетки, которую она заморозила 11 лет назад. В сентябре 2022 года Минюст признал иноагентом Максима Галкина за его неоднократные высказывания против проведения СВО. Примадонна выразила поддержку мужу и опубликовала просьбу к Минюсту признать и ее иностранным агентом. В июле текущего года певица отреагировала на прилет ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. «БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала Пугачева в своих соцсетях. При этом на атаки ВСУ на Белгород и Севастополь, в результате которых пострадало и погибло большое количество мирных жителей, певица никак не реагировала. Пугачева вместе с Галкиным и детьми, после начала СВО, переехала в Израиль. Несмотря на перемены в месте жительства, семья продолжает активно путешествовать. У супругов также есть недвижимость на Кипре за 10 миллионов евро. За время эмиграции певица трижды посещала Россию. В августе 2022 года Пугачева приехала вместе с детьми и пробыла в стране около месяца. На вопрос журналистов, чем она планирует заняться в России, она ответила, что намерена «наводить порядок» в головах. Также она посетила похороны первого президента СССР Михаила Горбачева. Следующий ее визит был в мае 2023 год Она приехала, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, с которым они общались много лет. И крайний ее приезд был в Тверь в ноябре того же года, чтобы записать три новых песни. Ранее сообщалось, что Пугачева планирует вернуться в Россию вместе с детьми. Сейчас она находится в Прибалтике, откуда до российской территории недалеко, сообщает MK.RU. «Примадонна находится в Прибалтике, ей ничего не мешает добраться до России: это близко и удобно», — пишет издание. *Максим Галкин признан в России иноагентом