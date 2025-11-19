Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Axios: США разрабатывают новый план по Украине, проводя консультации с РФ

19 ноября 2025 в 07:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Администрация Трампа: разрабатывает план урегулирования конфликта

Администрация Трампа: разрабатывает план урегулирования конфликта

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Администрация США проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в российских и американских официальных кругах.

«Администрация [американского президента Дональда] Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине» — сообщили Axios официальные лица США и России. «План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа»

Согласно публикации, план из 28 пунктов разрабатывается специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Переговоры проходят в закрытом формате, при этом позиция Киева и европейских союзников пока остается неясной.

Продолжение после рекламы

План включает четыре основных направления: мирное урегулирование на Украине, гарантии безопасности, стабильность в Европе и будущие отношения между США, Россией и Украиной. Российские представители выражают осторожный оптимизм относительно перспектив согласования позиций по спорным вопросам.

Администрация США продолжает работу над переговорным процессом с Россией о прекращении конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, при этом представитель администрации заявил, что Белый дом «определённо работает» над этим вопросом, хотя тема остается в тени других событий, а переговоры ведутся на фоне заявлений российской стороны о безрезультатности многолетних попыток договориться с НАТО о принципах европейской безопасности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал