Axios: США разрабатывают новый план по Украине, проводя консультации с РФ

Администрация США проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в российских и американских официальных кругах.

«Администрация [американского президента Дональда] Трампа тайно консультируется с Россией над разработкой нового плана по прекращению конфликта на Украине» — сообщили Axios официальные лица США и России. «План из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа»

Согласно публикации, план из 28 пунктов разрабатывается специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Переговоры проходят в закрытом формате, при этом позиция Киева и европейских союзников пока остается неясной.

План включает четыре основных направления: мирное урегулирование на Украине, гарантии безопасности, стабильность в Европе и будущие отношения между США, Россией и Украиной. Российские представители выражают осторожный оптимизм относительно перспектив согласования позиций по спорным вопросам.