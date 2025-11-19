Экс-депутата Гудкова внесли в список террористов
19 ноября 2025 в 19:33
Фото: © URA.RU
Бывший депутат Дмитрий Гудков* числится в списке террористов и экстремистов на территории России. Об этом сообщает Росфинмониторинг. Гудков известен, как общественный деятель и оппозиционный политик.
