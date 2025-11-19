Британия присоединилась к антироссийским санкциям США
19 ноября 2025 в 19:37
Великобритания ввела очередные санкции против России. Согласно документу, опубликованному на сайте британского МИДа, в санкционный список добавлены три компании и четыре физических лица. Как отметили в форин-офисе, ограничительные меры направлены на укрепление меры кибербезопасности страны. Вечером 19 ноября под таким же предлогом рестрикции против РФ ввели и США.
