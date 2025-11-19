Польша угрожает гражданам Украины пожизненным заключением
19 ноября 2025 в 21:02
Пресс-секретарь прокуратуры Польши Новак сообщил о предъявлении Заочные обвинения предъявлены двум гражданам Украины — Александру К. и Евгению И. Они подозреваются в подрыве железной дороги, которая позволяла НАТО перевозить вооружения на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. В случае признания виновными им может грозить наказание в виде пожизненного заключения, отметил Новак.
