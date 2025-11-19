Логотип РИА URA.RU
Польша угрожает гражданам Украины пожизненным заключением

19 ноября 2025 в 21:02
Фото: © URA.RU

Пресс-секретарь прокуратуры Польши Новак сообщил о предъявлении Заочные обвинения предъявлены двум гражданам Украины — Александру К. и Евгению И. Они подозреваются в подрыве железной дороги, которая позволяла НАТО перевозить вооружения на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Прокуратуры Польши Пшемыслав Новак. В случае признания виновными им может грозить наказание в виде пожизненного заключения, отметил Новак.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

