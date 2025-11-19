Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Пожарные поезда отправились тушить огонь под свердловским поселком

19 ноября 2025 в 22:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Информации о пострадавших не поступало

Информации о пострадавших не поступало

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожарные поезда из станций Кунгур и Кузино едут тушить огонь на перегоне Шамары-Кордон. Там загорелись два вагона грузового поезда. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«Для ликвидации последствий выехали пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора», — заявили представители прокуратуры.

Внутри вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей-Лужская. По факту возникновения пожара СК на транспорте организовала проверку.

Продолжение после рекламы

Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал