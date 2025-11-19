На железнодорожных путях в Свердловской области горят вагоны: онлайн-трансляция
На место выехали пожарные поезда
Фото: Илья Московец © URA.RU
Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
22:08 Пожар разгорелся вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Сейчас к месту огня едут пожарные поезда из станций Кунгур и Кузино.
22:16 Роспотребнадзор организует проверку качества воздуха возле остановки Шамары из-за сильного пожара. Всех жителей ближайших домов просят не открывать окна и не выходить на улицу.
22:24 Внутри вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей-Лужская.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!