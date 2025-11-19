Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

На железнодорожных путях в Свердловской области горят вагоны: онлайн-трансляция

19 ноября 2025 в 22:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На место выехали пожарные поезда

На место выехали пожарные поезда

Фото: Илья Московец © URA.RU

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.

22:08 Пожар разгорелся вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Сейчас к месту огня едут пожарные поезда из станций Кунгур и Кузино.

22:16 Роспотребнадзор организует проверку качества воздуха возле остановки Шамары из-за сильного пожара. Всех жителей ближайших домов просят не открывать окна и не выходить на улицу.

Продолжение после рекламы

22:24 Внутри вагонов находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей-Лужская.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал