Наука и техника

Путин высказался о пользе нейросетей

Путин: применение продуктов с ИИ дает преимущество в эффективности
19 ноября 2025 в 21:52
Путин назвал технологии генеративного ИИ стратегическими

Путин назвал технологии генеративного ИИ стратегическими

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Применение искусственного интеллекта позволяет делать труд эффективнее. Об этом на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, сообщил президент России Владимир Путин

«Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда», — передает слова главы государства корреспондент URA.RU. По словам президента, в развитии ИИ в РФ нужно постоянно идти вперед. Он подчеркнул, что сейчас большинство молодых людей используют нейронные сети для выполнения различных задач.

