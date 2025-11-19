Путин высказался о пользе нейросетей
Путин назвал технологии генеративного ИИ стратегическими
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Применение искусственного интеллекта позволяет делать труд эффективнее. Об этом на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, сообщил президент России Владимир Путин.
«Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда», — передает слова главы государства корреспондент URA.RU. По словам президента, в развитии ИИ в РФ нужно постоянно идти вперед. Он подчеркнул, что сейчас большинство молодых людей используют нейронные сети для выполнения различных задач.
