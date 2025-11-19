Верховная Рада Украины приостановила работу из-за коррупционного скандала
Рада приостановила работу на неопределенный срок
Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о приостановке работы парламента из-за коррупционного скандала, связанного с окружением президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем telegram-канале. Заседания Рады приостановлены на неопределенный срок, о дате следующего заседания будет сообщено дополнительно.
«Мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно», — заявил Руслан Стефанчук в ходе пленарного заседания 19 ноября. Решение о приостановке работы парламента было принято по итогам встречи совета, состоящего из представителей парламентских фракций.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о расколе в партии «Слуга народа». По его словам, часть представителей правящей фракции намерена создать новую коалицию и сформировать новое правительство.
Отношения между Зеленским и Вашингтоном стали более напряженными на фоне коррупционного скандала, связанного с его командой. Как считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, подтверждением этого служит отмена встречи украинского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Анкаре. При этом, по мнению эксперта, большинство европейских стран по-прежнему оказывает поддержку нынешнему руководству Киева, стремясь к продлению военного конфликта.
