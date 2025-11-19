Россия отреагировала на появление нового соглашения по Украине

Захарова подчеркнула, что по официальным каналам США не направляли такую информацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам насчет неких „соглашений“ по Украине», — цитирует ТАСС Захарову. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.