Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

США

Россия отреагировала на появление нового соглашения по Украине

Захарова: США не сообщали России о соглашениях по Украине
19 ноября 2025 в 20:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова подчеркнула, что по официальным каналам США не направляли такую информацию

Захарова подчеркнула, что по официальным каналам США не направляли такую информацию

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам насчет неких „соглашений“ по Украине», — цитирует ТАСС Захарову. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.

Ранее иностранные журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщили, что на этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, то, что они собираются представить — разумно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал