Россия отреагировала на появление нового соглашения по Украине
Захарова подчеркнула, что по официальным каналам США не направляли такую информацию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
«МИД РФ не получал от США информации по официальным каналам насчет неких „соглашений“ по Украине», — цитирует ТАСС Захарову. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.
Ранее иностранные журналисты со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщили, что на этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной. По его словам, то, что они собираются представить — разумно.
