В поселке Челябинской области объявили карантин по бешенству

В поселке Углицкий Чесменского округа Челябинской области объявлен карантин по бешенству. Соответствующее располяжение было подписано 24 сентября на основании представления главного управления ветеринарии региона.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, располоденного по адресу: поселок Углицкий Чесменского муниципального округа Челябинской области, квартира в доме на улице Советская. Определить неблагополучным пунктом территорию до двух километров вокруг очага», — указано в распоряжении, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.
На территории очага запрещается лечить больных животных и находиться посторонним людям. Кроме того, туда нельзя ввозить восприимчивых животных без прививок. Карантин будет снят через два месяца после убоя последнего подозрительного животного.
