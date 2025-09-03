Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны затронули вопрос о потенциальном увеличении средней продолжительности жизни человека до 150 лет. По его словам, достижения современной медицины, в частности технологии трансплантации органов, дают основание полагать, что в дальнейшем срок человеческой жизни может значительно возрасти. Об этом президент РФ рассказал, подводя итоги своего визита в Китай на состоявшейся пресс-конференции.
«А, да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [КНР] об этом говорил. <...> Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня», — сообщил российский лидер. Его слова приводит журналист URA.RU Екатерина Лазарева, которая была на месте событий в Пекине.
Президент России добавил, что несмотря на то, что средний возраст во всех странах отличается, тем не менее продолжительность жизни увеличится с развитием современных технологий. Кроме того, глава российского государства отметил, что, согласно отчету ООН, к 2050 году число людей в возрасте старше 65 лет превысит количество детей в возрасте от 5 до 6 лет. Глава государства подчеркнул, что подобная демографическая тенденция повлечет за собой значительные социальные, политические и экономические последствия.
Путин с 31 августа по 3 сентября находится с рабочим визитом в Китае. Президент России принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч. Позднее в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, прошли отдельные переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.