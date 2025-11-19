Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Цистерны с конденсатом отбуксировали с места пожара в Свердловской области

19 ноября 2025 в 23:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте работают более 80 спасателей (архивное фото)

На месте работают более 80 спасателей (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Работники Свердловской железной дороги и спасатели смогли отбуксировать 63 цистерны с газовым конденсатом. В результате пожара сгорели восемь цистерн, еще одна улетела в кювет. Угрозы для жителей нет. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«По информации оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет, угроза объектам инфраструктуры и имуществу отсутствует. Возгорание лесного массива не зафиксировано. Губернатор поручил продолжить ликвидацию последствий возгорания и осуществлять мониторинг состояния лесных массивов», — сказано в сообщении ДИПа.

На месте тушения работают свыше 80 спасателей. Также на месте 23 единицы техники, в числе которых два пожарных поезда. Начальник отдела Территориального центра мониторинга Свердловской области Василий Мальцев доложил губернатору Денису Паслеру о ходе работ.

Продолжение после рекламы

Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал