Цистерны с конденсатом отбуксировали с места пожара в Свердловской области

На месте работают более 80 спасателей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Работники Свердловской железной дороги и спасатели смогли отбуксировать 63 цистерны с газовым конденсатом. В результате пожара сгорели восемь цистерн, еще одна улетела в кювет. Угрозы для жителей нет. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«По информации оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет, угроза объектам инфраструктуры и имуществу отсутствует. Возгорание лесного массива не зафиксировано. Губернатор поручил продолжить ликвидацию последствий возгорания и осуществлять мониторинг состояния лесных массивов», — сказано в сообщении ДИПа.

На месте тушения работают свыше 80 спасателей. Также на месте 23 единицы техники, в числе которых два пожарных поезда. Начальник отдела Территориального центра мониторинга Свердловской области Василий Мальцев доложил губернатору Денису Паслеру о ходе работ.

Продолжение после рекламы