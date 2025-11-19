Цистерны с конденсатом отбуксировали с места пожара в Свердловской области
На месте работают более 80 спасателей (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Работники Свердловской железной дороги и спасатели смогли отбуксировать 63 цистерны с газовым конденсатом. В результате пожара сгорели восемь цистерн, еще одна улетела в кювет. Угрозы для жителей нет. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«По информации оперативных служб, в результате происшествия пострадавших нет, угроза объектам инфраструктуры и имуществу отсутствует. Возгорание лесного массива не зафиксировано. Губернатор поручил продолжить ликвидацию последствий возгорания и осуществлять мониторинг состояния лесных массивов», — сказано в сообщении ДИПа.
На месте тушения работают свыше 80 спасателей. Также на месте 23 единицы техники, в числе которых два пожарных поезда. Начальник отдела Территориального центра мониторинга Свердловской области Василий Мальцев доложил губернатору Денису Паслеру о ходе работ.
Пожар произошел вечером 19 ноября. Движение поездов на этом участке остановлено. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.
