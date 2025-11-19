Свердловского педагога обвинили в удушении учеников
Преподаватель якобы проявлял агрессию на уроках по балалайке и на занятиях дома
Воспитанники учителя по балалайке из Екатеринбурга пожаловались на то, что педагог их душил. Родители написали заявление в полицию, материалы переданы в Следственный комитет.
«Руководитель детского ансамбля „Обертон“ 33-летний Артем Ваганов на занятиях у себя дома, якобы с целью проверить дыхание, клал на кровать подопечных и надевал им на голову пакет. Когда доведенные до удушья дети начинали биться в конвульсиях, пакет снимался», — сообщает telegram-канал Baza.
По информации канала, преподаватель является подражателем советского маньяка Анатолия Сливко, который водил детей в походы, там педагог душил и реанимировал своих жертв. После мужчина стал доводить дело до конца, так он убил семерых мальчиков.
Родители воспитанников уральского балалаечника сообщили, что дети жаловались на Ваганова. Он, по их словам, мог поднять подопечных за шкирку, но в разговоре со взрослыми обвинял учеников во лжи. По данным канала, Ваганов имел в соцсетях несколько аккаунтов, один из них был зарегистрирован под псевдонимом «Анатолий Сливко». В пресс-службе СК от комментариев воздержались.
