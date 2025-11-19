Свердловского педагога обвинили в удушении учеников

Преподаватель якобы проявлял агрессию на уроках по балалайке и на занятиях дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

Воспитанники учителя по балалайке из Екатеринбурга пожаловались на то, что педагог их душил. Родители написали заявление в полицию, материалы переданы в Следственный комитет.

«Руководитель детского ансамбля „Обертон“ 33-летний Артем Ваганов на занятиях у себя дома, якобы с целью проверить дыхание, клал на кровать подопечных и надевал им на голову пакет. Когда доведенные до удушья дети начинали биться в конвульсиях, пакет снимался», — сообщает telegram-канал Baza.

По информации канала, преподаватель является подражателем советского маньяка Анатолия Сливко, который водил детей в походы, там педагог душил и реанимировал своих жертв. После мужчина стал доводить дело до конца, так он убил семерых мальчиков.

Продолжение после рекламы