Свердловские спасатели усмирили пожар, в котором сгорели восемь цистерн

Открытое горение цистерн ликвидировано на перегоне Шамары — Кордон
20 ноября 2025 в 00:18
В цистернах находится газовый конденсат (архивное фото)

В цистернах находится газовый конденсат (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели смогли ликвидировать открытое горение на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Об этом заявил глава региона Денис Паслер.

«Специалисты Областной противопожарной службы и бригад РЖД ликвидировали открытое горение цистерн с газовым конденсатом на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги, площадь возгорания составила 1000 кв. м. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Группировка сил увеличена до 91 человека и 24 единиц техники», — приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

Изначально горели всего две цистерны, однако позже огонь охватил еще шесть. В результате никто не пострадал. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции.

