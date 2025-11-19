Заместитель Пермского транспортного прокурора выехал на место возгорания вагонов в Свердловской области
На место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Вечером 19 ноября 2025 года на перегоне Шамары — Кордон в Свердловской области загорелись вагоны грузового поезда. На место происшествия выехал заместитель пермского транспортного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель Пермского транспортного прокурора», — сообщает telegram-канала Уральской транспортной прокуратуры. В настоящий момент движение поездов на данном участке приостановлено.
Ранее стало известно, что вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда. Огонь охватил последние хвост состава. В настоящий момент движение поездов на этом отрезке полностью приостановлено. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
