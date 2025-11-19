Что скрывает самый старый город области и духовный центр Урала — гид по Верхотурью

В Верхотурье проживают всего 7 тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Верхотурье является самым старым городом Свердловской области. А вместе с этим — самым малочисленным. В городе проживает чуть более 7 тысяч человек. Но благодаря этому, Верхотурье по праву может называться духовным центром всей области. На тысячу человек здесь самое большое количество церквей и храмов. Что туристу стоит увидеть в духовной столице Среднего Урала — в материале URA.RU.

История появления Верхотурья

В 1598 году экспедиция, возглавляемая Василием Головиным и Иваном Воейковым, основала крепость Верхотурье. Она была создана с целью обеспечения защиты водного пути в Сибирь. Чуть позже была проложена Бабиновская дорога, которая проходила через Урал и соединяла Европейскую Россию с Сибирью — от Соликамска до Верхотурья. На протяжении двух веков этот путь оставался единственным маршрутом, связывавшим европейскую часть страны с Азией.

С появлением Екатеринбурга функциональное назначение Верхотурья изменилось: из административного и торгового центра город трансформировался в значимый православный центр. Уже в начале 18-го века здесь был основан Никольский монастырь, а спустя сто лет в нем были размещены мощи Симеона Верхотурского — главного уральского святого.

Свято-Троицкий собор

Свято-Троицкий собор — одна из визитных карточек города. Он находится на территории городского кремля и является самым старым каменным храмом Свердловской области. Собор возвели в период с 1703 по 1709 год, а ЮНЕСКО включила его в список наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.

В 1932 году храм закрыли, однако, по свидетельствам жителей и некоторых очевидцев, в годы советской власти кресты на соборе сохранялись, несмотря на неоднократные попытки их снять. В 1991 году храм вернули верующим, а с 1998 года в нем вновь начали проводиться богослужения.

Туристы и паломники могут подняться на колокольню Троицкого собора — для этого необходимо сделать небольшое пожертвование. С колокольни открывается невероятный панорамный вид на весь город и его округи!

Городской кремль

Еще одна достопримечательность — городской кремль. В 1699 году по инициативе Петра I было начато строительство каменного кремля — последнего в России и единственного на Среднем Урале. Стоит отметить, что за пределами Санкт-Петербурга столь масштабные работы по возведению каменных сооружений осуществлялись лишь в Соликамске, Верхотурье, Тюмени и Тобольске.

Верхотурский кремль имел свою особенность: на отдельных участках вместо традиционных крепостных стен были возведены казенные здания. Со стороны реки Туры кремль украшали две крепостные башни.

До настоящего времени в первоначальном виде сохранились лишь некоторые элементы первоначального ансамбля. Это часть крепостной стены, Свято-Троицкий собор, возведенный в начале 18-го века, а также здание житных амбаров, где хранились важнейшие для Верхотурья продовольственные запасы.

Свято-Николаевский мужской монастырь

В Верхотурье находится еще один выдающийся объект — мужской монастырь, который является первой православной обителью в Зауралье. Его основал в 1604 году инок Иона — первый монах Среднего Урала. Несмотря на поддержку со стороны царей, которая помогала обителью избегать материальных трудностей и притеснений, до 1704 года монастырь не пользовался широкой известностью и испытывал немалые сложности.

Переломный момент наступил в 1704 году, когда в Свято-Николаевскую обитель перенесли мощи праведного Симеона — небесного покровителя уральской земли. С этого времени монастырь начал играть важную роль в духовной жизни России и превратился в один из значимых религиозных центров страны.

Визит Распутина в Верхотурье

Свято-Николаевская обитель сыграла значительную роль в жизни Григория Ефимовича Распутина. В молодые годы он столкнулся с серьезной болезнью, и в этот период у него возникло сильное стремление отправиться в паломничество к святыням Верхотурья, чтобы укрепить свои духовные силы. По преданию, перед путешествием ему явилась Божия Матерь в поле.

Есть и другая версия, объясняющая перемены в жизни Распутина. Согласно ей, когда через село Покровское, которое было родным для Григория, проезжал знатный монах, Распутин, занимавшийся извозом, предложил свои услуги и сопроводил монаха до Верхотурья.

Другие храмы

Помимо вышеперечисленных культурных сооружений, в Верхотурье есть еще большое количество храмов, которые также обязательны к посещению. Все они располагаются рядом друг с другом.

Собор Воздвижения Креста Господня. В начале 20-го века на территории Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье был построен Крестовоздвиженский собор, который стал третьим по величине в России. Его приурочили к 300-летию дома Романовых.

Как добраться до Верхотурья

Наиболее простой способ добраться до самого старого города региона — автомобиль. Из Екатеринбурга необходимо выехать на Серовский тракт и проехать около 300 километров.

Еще один вариани — на автобусе. От северного автовокзала в Екатеринбурге два раза в день ходит автобус № 601. Время в пути занимает около пяти часов. Цена — 1400 рублей.