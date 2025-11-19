Логотип РИА URA.RU
Любимое место свердловских випов обновили за 27 млн рублей

На здании ККТ «Космос» в Екатеринбурге появилась подсветка
19 ноября 2025 в 19:22
«Космос» преобразили за 27 миллионов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На подсветку киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге, где прошла инаугурация свердловского губернатора Дениса Паслера, потратили 27 миллионов рублей. Подсветку начнут тестировать в среду вечером. 

«Рады сообщить, что сегодня (19 ноября) в районе 19.00 будет проводиться тестирование архитектурно-художественного освещения здания киноконцертного театра „Космос“», — сообщается в соцсетях «Космоса». Исходя из информации с сайта госзакупок, выполнение работ по подсветке здания обошлось в 27 380 252 рубля.

В станах ККТ «Космос» не раз проходили значимые для области события. Осенью 2025 года здесь провели торжественную церемонию вступления в должность губернатора Паслера, на инаугурации можно было увидеть мэров, депутатов, чиновников и общественников. 

