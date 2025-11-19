Учитель из Екатеринбурга, которого обвинили в удушении детей, уволился из школы

Руководитель детского ансамбля «Обертон» школы №17 в Екатеринбурге 33-летний Артем Ваганов уволился после того, как полиция начала расследование. Ученики пожаловались, что педагог их душил, сообщили в департаменте образования.

По данным СМИ, мужчина приводил воспитанников к себе домой и душил их пакетом до тех пор, пока те не начинали биться в конвульсиях. Якобы учитель даже платил им за это. Также сообщалось, что один из аккаунтов педагога в соцсетях назван в честь советского маньяка Анатолия Сливко, который душил детей и убил семерых мальчиков.