Учитель из Екатеринбурга, которого обвинили в удушении детей, уволился из школы
Мужчина якобы душил детей, полиция ведет расследование
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Руководитель детского ансамбля «Обертон» школы №17 в Екатеринбурге 33-летний Артем Ваганов уволился после того, как полиция начала расследование. Ученики пожаловались, что педагог их душил, сообщили в департаменте образования.
«Школа незамедлительно сообщила о поступившей информации во все органы профилактики. Полиция ведет расследование. Учитель уволился по собственному желанию», — сообщила URA.RU глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.
По данным СМИ, мужчина приводил воспитанников к себе домой и душил их пакетом до тех пор, пока те не начинали биться в конвульсиях. Якобы учитель даже платил им за это. Также сообщалось, что один из аккаунтов педагога в соцсетях назван в честь советского маньяка Анатолия Сливко, который душил детей и убил семерых мальчиков.
