Горящие цистерны, задержки, и пожарные поезда: что известно о пожаре на Свердловской железной дороге

Распространение огня удалось избежать Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вечером 19 ноября на перегоне около станций Шамары — Кордон Свердловской железной дороги загорелись две цистерны. Из-за пожара встало все движение поездов. Все, что известно о крупном пожаре — в материале URA.RU.

Где произошел пожар

Цистерны загорелись на границе Свердловской области и Пермского края. О возгорании стало известно около 20:00 19 ноября. На место оперативно выехали спасатели.

Поезд перевозил газовый конденсат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что перевозил поезд

Внутри цистерн находился газовый конденсат. Сам поезд следовал по маршруту Лембей — Лужская. Газовый конденсат — побочный продукт добычи нефти и газа, представляющий собой смесь жидких углеводородов, которые выделяются из природного газа при снижении давления или температуры. Его называют «белой нефтью». Он необходим для производства бензина.

Предупреждение от Роспотребнадзора

Отдел Роспотребнадзора из Первоуральска проверит качество воздуха. Жителей попросили лишний раз не выходить на улицу, провести влажную уборку и при первых симптомах недомогания обращаться к врачу.

Масштабы пожара на железнодорожных путях

Изначально была информация лишь о двух горящих цистернах. Позже их количество возросло до восьми. Еще одна улетела в кювет, но огонь до нее не добрался. Из Пермского края и Свердловской области прибыли пожарные поезда для ликвидации пожара. Работники железной дороги и спасатели смогли отбуксировать еще 63 цистерны, чтобы не допустить распространение пожара. Всего над ликвидацией огня и его последствий работают 91 человек и 24 единицы техники. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Задержки поездов

Из-за того, что возгорание произошло на границе двух регионов, многие поезда задержались. Так, сразу четыре пассажирских поезда отправились с задержкой: №92 Москва — Северобайкальск, №70 Москва — Чита, №9 Владивосток — Москва, №803 Екатеринбург — Пермь. Также все составы изменили свои маршруты. По другой дороге также поехали следующие поезда: №146 Санкт-Петербург — Челябинск, №10 Москва — Владивосток и №14 Санкт-Петербург — Новокузнецк.