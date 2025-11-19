Какие праздники отмечают 20 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 20 ноября 2025 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Четверг, 20 ноября, связан с социальными, экологическими и медицинскими темами. В России отмечают день работника транспорта. Православные верующие чтят память священномученика Феодота Анкирского, в народе — Федотов день. В эту дату родились Зинаида Гиппиус, Анри-Жорж Клузо, Чарлз Осгуд, Майя Плисецкая, Джо Байден, Халид Бешлич и Оливер Сайкс. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 20 октября 2025 года

Всемирный день философии

Всемирный день философии, провозглашенный ЮНЕСКО в 2005 году, служит напоминанием о непреходящей ценности этой древней науки. Отмечаемый в третий четверг ноября праздник объединяет более 70 стран, стремясь приобщить человечество к интеллектуальному богатству философской мысли. Его ключевая цель — создать глобальную площадку для открытого диалога о вызовах современности.

Традиционно в этот день по всему миру проходят научные конференции, публичные лекции, философские кафе и круглые столы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Философия, название которой переводится как «любовь к мудрости», является практикой осмысленного существования. Она зарождается из естественного стремления человека задавать вопросы о мире и своем месте в нем. Эта дисциплина учит критически мыслить, анализировать фундаментальные истины и формировать собственное мировоззрение, выступая компасом в решении сложных социокультурных проблем.

Продолжение после рекламы

Международный день отказа от курения

Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября по инициативе Американского онкологического общества. Цель этой даты — привлечь внимание к глобальной проблеме табакокурения и помочь курильщикам сделать первый шаг к отказу от вредной привычки.

Статистика ВОЗ неутешительна: ежегодно курение уносит жизни около 6 миллионов человек во всем мире. В России от связанных с курением заболеваний погибает более 1 миллиона человек в год. Особую тревогу вызывает омоложение аудитории курильщиков — средний возраст приобщения к табаку в России составляет 10-12 лет.

Курение наносит катастрофический вред здоровью, являясь основной причиной рака, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В этот день проходят просветительские акции, медицинские консультации и спортивные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Для желающих бросить курить работают горячие линии поддержки.

День индустриализации Африки

День индустриализации Африки отмечается 20 ноября по инициативе ООН с 1990 года. Его цель — привлечь внимание мирового сообщества к необходимости промышленного развития континента.

Несмотря на богатые природные ресурсы, Африка остается самым бедным регионом мира с долей в мировом промышленном производстве менее 2%. Основные проблемы включают слабую инфраструктуру, низкий уровень образования, недостаток инвестиций и ограничения на экспорт в развитые страны.

Индустриализация рассматривается как ключевой путь решения проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индустриализация способна создать рабочие места, диверсифицировать экономику и снизить уровень бедности. Важными шагами являются улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и снижение коррупции.

В последние годы наметились положительные тенденции. Мероприятия в рамках этого дня, такие как Неделя индустриализации Африки, объединяют правительства, бизнес и международных партнеров для поиска конкретных решений по устойчивому промышленному развитию континента.

Всемирный день ребенка

Праздник отмечается 20 ноября по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Эта дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а спустя 30 лет — Конвенция о правах ребенка.

Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к проблемам детей и улучшить их благополучие во всем мире. В этот день проводятся благотворительные акции, просветительские мероприятия и кампании по сбору средств. Особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних, включая детей, оставшихся без попечения родителей.

День педиатра

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра. Эта дата выбрана не случайно — она совпадает со Всемирным днем ребенка, учрежденным ООН в 1954 году.

Продолжение после рекламы

Педиатрия как отдельная медицинская дисциплина сформировалась в XIX веке, хотя необходимость особого подхода к лечению детей осознавалась еще со времен Гиппократа. Первая в России детская больница была открыта в Санкт-Петербурге в 1834 году, а значительный вклад в развитие отечественной педиатрии внес Степан Хотовицкий, опубликовавший в 1847 году первый учебник по детским болезням.

В этот день традиционно проводятся медицинские конференции, благотворительные акции и мероприятия по повышению квалификации врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Профессия педиатра требует не только глубоких медицинских знаний, но и особых личностных качеств — терпения, душевной теплоты и умения находить подход к детям разных возрастов. Детские врачи сопровождают ребенка с момента рождения до совершеннолетия, контролируя его развитие и обеспечивая профилактику заболеваний.

День абсурда

Ежегодно 20 ноября отмечается неофициальный, но полюбившийся многим День абсурда — праздник всего нелогичного, нелепого и противоречащего здравому смыслу.

С философской точки зрения абсурд — это не просто бессмыслица. В отличие от бессмысленного высказывания (например, «огонь горел, потому что гладиолус»), абсурдное содержит внутреннее противоречие, делающее его заведомо ложным, как фраза «сын бездетных родителей».

прекрасный повод выйти за рамки привычной логики, перечитать любимые абсурдистские произведения и, возможно, найти особую поэзию в нелепом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Как философское течение абсурдизм оформился в середине XX века в работах Альбера Камю («Миф о Сизифе») и других экзистенциалистов. Абсурдизм исходит из противоречия между стремлением человека найти смысл жизни и безразличной, молчаливой вселенной, которая не дает ответа.

В искусстве абсурд нашел яркое выражение в театре (Эжен Ионеско, Сэмюэль Беккет), литературе («Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла) и современных инсталляциях. Это искусство намеренно разрушает шаблоны восприятия, приглашая зрителя к созданию собственных интерпретаций.

Прекрасный день

Неофициальный, но важный праздник20 ноября отмечается — Прекрасный день (Beautiful Day). Его главная идея — напомнить о ценности каждого мгновения жизни и возможности находить радость даже в хмурые осенние дни. Как писал поэт XIX века А. Дельвиг: «Прекрасный день, счастливый день: И солнце, и любовь!»

Счастье часто скрывается в мелочах, а лучший способ почувствовать радость — подарить ее кому-то Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Искусство учит нас ценить прекрасное в повседневности, например, пронзительная трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», показывающая, что даже в самых трудных обстоятельствах можно сохранить любовь к жизни.

День трамвайных поездок

Праздник, посвященный одному из самых романтичных видов городского транспорта отмечается 20 ноября. Появившись в 1881 году в Берлине как электрический преемник конки, трамвай быстро завоевал популярность во всем мире, став важной частью городской культуры.

Продолжение после рекламы

В салоне трамвая разворачивались настоящие человеческие драмы — здесь знакомились и влюблялись, ссорились и мирились. Особую атмосферу создавали дребезжание колес и трель звонка, предупреждавшего пешеходов о приближении вагона.

Прекрасный повод выбрать интересный маршрут и по-новому взглянуть на свой город, ощутив особую магию этого ностальгического транспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трамвай оставил яркий след в мировой литературе, став символом эпохи и проводником в метафорические миры. У Гумилева «Заблудившийся трамвай» мчит сквозь время и пространство, у Булгакова трамвай становится орудием роковой случайности, а у Набокова и Пастернака этот образ неразрывно связан с темой судьбы и смерти.

Сегодня, когда экология становится все более важной темой, трамвай остается одним из самых экологичных видов транспорта. От Лиссабона с его знаменитыми желтыми вагончиками до разветвленных сетей российских городов — трамвай продолжает перевозить тысячи пассажиров, сохраняя свою неповторимую атмосферу.

Российский праздник 20 октября 2025 года

День работника транспорта

День работника транспорта отмечается в России 20 ноября в России. Дата выбрана в честь исторического события 1809 года, когда император Александр I подписал указ о создании первого единого транспортного органа — Управления водных и сухопутных коммуникаций.

День работника транспорта — относительно молодой профессиональный праздник, учрежденный Минтрансом в 2020 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Транспортная система по праву считается кровеносными артериями страны, объединяющими регионы и обеспечивающими жизнедеятельность всех отраслей экономики. Сегодня в этой сфере занято около 4 миллионов человек — от водителей и машинистов до логистов и специалистов транспортной безопасности.

Праздник объединил работников всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного. В этот день традиционно чествуют лучших специалистов, проводят профессиональные конкурсы и торжественные мероприятия, подчеркивая огромное значение транспортной отрасли для развития страны и благополучия ее граждан.

Православный праздник 20 октября 2025 года

День памяти священномученика Феодота Анкирского

Память святого Феодота почитается православной церковью как пример стойкости в вере, милосердия и самоотверженного служения ближним Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире (современная Анкара) и был владельцем гостиницы. Несмотря на семейную жизнь, он достиг высокого духовного совершенства через пост, молитву и дела милосердия. Святой прославился обращением язычников в христианство и даром исцеления больных.

Во время гонений императора Диоклетиана Феодот проявил особое мужество:

предоставлял убежище преследуемым христианам;

тайно хоронил тела мучеников;

совершал богослужения в своей гостинице после закрытия храмов.

Особую известность получил его подвиг по спасению и христианскому погребению семи святых дев-мучениц, утопленных в озере за исповедание веры. За эту деятельность святой был схвачен, претерпел жестокие пытки и принял мученическую смерть через усечение мечом в 303 или 304 году.

Продолжение после рекламы

Народный праздник 20 октября 2025 года





В народном календаре отмечается 20 ноября Федотов день. Главное событие этого дня — установление ледостава. Крестьяне внимательно наблюдали, как «Федот лед на лед ведет», ведь это открывало зимние дороги. Однако первые дни ледостава требовали осторожности: детей не подпускали к водоемам, а рыбаки проверяли толщину льда перед выходом на рыбалку.

20 ноября на Руси отмечали Федотов день — важную границу между осенью и зимой Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Особое значение в этот день имело женское рукоделие. Святой Феодот считался покровителем ремесел, поэтому женщины с утра принимались за прялки и ткацкие станки. Существовало поверье, что работа, начатая на Федотов день, будет успешной всю зиму. Подготовка к зиме шла полным ходом: мужчины чинили сани и рыболовные снасти, семьи проверяли зимние запасы и утепляли дома.

В некоторых регионах искусным мастерицам даже давали платные заказы на изготовление одежды и тканей. Вечерами собирались за общим столом, где старшие делились с молодежью опытом.

Приметы и поверья 20 ноября

Согласно народным приметам, обильный снег 20 ноября является знаком того, что можно ожидать хороший урожай ржи. Гололед служит предвестником продолжительных холодов. Если лед неровный, «горбатый», это сулит богатый урожай. Крик галок предвещает выпадение снега.

Гололед сулил затяжные холода Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Чего нельзя делать 20 ноября

Запрещалось вступать в конфликты и использовать нецензурную лексику.

Не разрешалось давать в долг хлеб и соль.

Детям не позволяли выходить на первый лед.

Женщинам не рекомендовалось заниматься шитьем до полудня.

Детям не позволяли выходить на первый лед Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Знаменитости, родившиеся 20 ноября