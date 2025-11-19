Татьяна Савинова открыла важную конференцию в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге началась научно-практическая конференция, посвященная реализации пилотного проекта по ранней диагностике рака желудка и факторов его развития. Проект является частью всероссийской программы «За Здоровую Страну». Старт работе конференции дала заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Подробнее — в материале URA.RU.

Цель проекта

Татьяна Савинова подчеркнула важность поиска скрининговых технологий для раннего выявления предраковых состояний. «Если мы хотим перейти от смертельного диагноза к управляемому заболеванию, то здесь будет только один путь. Это поиск скрининговых технологий, которые позволят как можно раньше выявлять предрак — тот субстрат, на базе которого может развиться онкологическое заболевание», — отметила она.

Министр также заявила, что сегодня уже никому не нужно доказывать важность маммографии или скрининга рака толстого кишечника. «Необходимо найти столь же эффективные и бережные подходы для диагностики рака желудка, который остается одним из наиболее тяжелых и смертельных заболеваний и часто проявляет себя на поздних стадиях», — сказала глава областного минздрава.

В работе конференции участвуют ведущие эксперты страны, в том числе: академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина и председатель Российского эндоскопического общества Евгений Федоров.

Пилотный проект включает в себя участие около 1,3 тысячи сотрудников крупного уральского предприятия и специалистов медицинских организаций Екатеринбурга, среди которых: ЦГБ №1, ЦГБ №7, ГКБ №40, Клинико-диагностический центр имени Бейкина. Основная идея исследования — поиск лабораторных маркеров, которые позволят отобрать пациентов для последующей гастроскопии (эндоскопического исследования).

Промежуточные результаты исследования

По промежуточным данным, представленным врачами ГКБ №40, доля обнаруженных патологий значительно превысила ожидания и составила примерно 3:1. Около 250 человек уже прошли эндоскопический этап исследования, в ходе которого были выявлены: изменения, связанные с риском раннего рака, значительное число предраковых состояний (метаплазия и дисплазия), бессимптомные язвенные болезни. Обнаруженные патологии можно лечить эндоскопическим путем, что позволит предупредить развитие опухолевого процесса.

Перспективы проекта

Проект планируется завершить в феврале 2026 года. По словам Савиновой, полученные цифровые константы позволят оценить возможность масштабирования инициативы.

«Все подходы, которые мы сейчас ищем — диагностические, лечебные, организационные, — служат одной цели: снижение смертности. В этом мы видим одну из своих приоритетных задач по организации здравоохранения в регионе», — подчеркнула глава ведомства.

Ранняя диагностика рака — ключевой фактор в борьбе с этим заболеванием. Пилотный проект на Урале демонстрирует, что систематический поиск предраковых состояний и своевременное лечение могут существенно повысить шансы на выздоровление и снизить смертность от онкологических заболеваний.