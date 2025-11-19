Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Появилось видео мощного пожара под свердловским поселком, где горят вагоны

Приостановлено движение поездов из-за пожара на грузовом поезде под Шалей
19 ноября 2025 в 20:52
Полыхает сильный пожар

Полыхает сильный пожар

Фото: предоставлено читателем URA.RU

Появилось видео крупного пожара рядом с поселком Шаля (Свердловская область). На перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда.

На видео, которое предоставил читатель URA.RU, видно, что цистерны, объятые огнем, опрокинуты. Полыхает мощный пожар. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, возгорание тушат пожарные вагоны.

По сообщениям ряда СМИ, внутри вагонов может находиться мазут. Причины пожара выясняются. Движение поездов приостановлено. 

