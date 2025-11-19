Появилось видео мощного пожара под свердловским поселком, где горят вагоны
Полыхает сильный пожар
Фото: предоставлено читателем URA.RU
Появилось видео крупного пожара рядом с поселком Шаля (Свердловская область). На перегоне Шамары — Кордон загорелись вагоны грузового поезда.
На видео, которое предоставил читатель URA.RU, видно, что цистерны, объятые огнем, опрокинуты. Полыхает мощный пожар. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, возгорание тушат пожарные вагоны.
По сообщениям ряда СМИ, внутри вагонов может находиться мазут. Причины пожара выясняются. Движение поездов приостановлено.
