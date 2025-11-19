Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Свердловские студенты завоевали победу на Всероссийском конкурсе в Москве. Фото

Команда из Свердловской области победила в конкурсе «Первый студенческий»
20 ноября 2025 в 02:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Финал конкурса проходил в Москве

Финал конкурса проходил в Москве

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве завершился Всероссийский проект Движения первых «Первый студенческий». Победу одержала команда «Лидеры студенчества» из Свердловской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале председатель движения Артур Орлов.

«С большим удовольствием наградил победителей — команду Свердловской области „Лидеры студенчества“. Проект нацелен на то, чтобы включить студентов-новичков в деятельность первичек через регулярные встречи, события и активности», — написал Орлов.

Всего в 2025 году в проекте приняли участие более 25 тысяч студентов из 2,5 тысяч учреждений среднего профессионального образования и вузов. На финал в Москву приехали  500 студентов, а это более 120 команд.

Продолжение после рекламы

Фото: telegram-канал Артура Орлова

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал