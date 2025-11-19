На одном из главных телеканалов страны «Россия 24» выйдет интервью с сенатором Виктором Шептием. В рамках разговора обсуждались поправки в законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей и подростков в террористическую деятельность. Об этом рассказал сам сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».