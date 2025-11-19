Логотип РИА URA.RU
Сенатор Шептий дал интервью одному из крупнейших телеканалов России. Фото

Сенатор Виктор Шептий записал интервью на «Россия 24»
20 ноября 2025 в 04:00
Законопроект недавно утвердил президент Владимир Путин

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из главных телеканалов страны «Россия 24» выйдет интервью с сенатором Виктором Шептием. В рамках разговора обсуждались поправки в законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей и подростков в террористическую деятельность. Об этом рассказал сам сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Интервью на канале „Россия 24“. Рассказал об изменениях в законодательстве, устанавливающих повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность», — заявил Шептий.

Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте»

