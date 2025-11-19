Логотип РИА URA.RU
Жители округа в Прикамье остались без электричества из-за повреждения ЛЭП

20 ноября 2025 в 03:10
Электроснабжение восстановят в течение суток

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Чердынского округа остались без света вечером 19 ноября 2025 года. Причиной стали резкие порывы ветра, из-за чего упали деревья и повредили опоры ЛЭП. Авария затронула участок протяженностью 18 километров, сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.



«В результате опасных метеорологических явлений, сопровождающихся порывами ветра не менее 20 метров в секунду, произошло падение деревьев и повреждение опор ЛЭП на участке протяженностью 18 километров от Чердыни до села Вильгорт. На устранение аварии выехала аварийно-восстановительная бригада Березниковских электросетей. Срок устранения аварии — до суток», — сообщила Анна Батагова в своем telegram-канале. 

Отмечается, что электроснабжение частично восстановлено. Свет появился у жителей сел Камгорт, Вильгорт и Бондюг.

