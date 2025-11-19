Жители округа в Прикамье остались без электричества из-за повреждения ЛЭП

Жители Чердынского округа остались без света вечером 19 ноября 2025 года. Причиной стали резкие порывы ветра, из-за чего упали деревья и повредили опоры ЛЭП. Авария затронула участок протяженностью 18 километров, сообщила глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова.

«В результате опасных метеорологических явлений, сопровождающихся порывами ветра не менее 20 метров в секунду, произошло падение деревьев и повреждение опор ЛЭП на участке протяженностью 18 километров от Чердыни до села Вильгорт. На устранение аварии выехала аварийно-восстановительная бригада Березниковских электросетей. Срок устранения аварии — до суток», — сообщила Анна Батагова в своем telegram-канале.