Когда выгоднее покупать искусственную елку в Перми

Жителям Перми рекомендуют делать предзаказ новогодних елок в январе. Так можно сэкономить до 40% стоимости. Об этом URA.RU рассказал владелец магазина «Искусственные елки Пермь 159» Андрей Любов.

«На самом деле самые выгодные цены на новогодние ели в январе. Многие про это знают и покупают в этом месяце. Скидки могут достигать 40%. Но так как январь — это конец сезона, то и вариантов в наличии остается немного. Кто-то ждет распродаж, которые якобы начнутся 20-25 декабря, но это сезон высокого спроса, во время которого цены никто не снижает», — сообщил Андрей Любов корреспонденту агентства.