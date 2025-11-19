Когда выгоднее покупать искусственную елку в Перми
Предприниматели снижают цены в январе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителям Перми рекомендуют делать предзаказ новогодних елок в январе. Так можно сэкономить до 40% стоимости. Об этом URA.RU рассказал владелец магазина «Искусственные елки Пермь 159» Андрей Любов.
«На самом деле самые выгодные цены на новогодние ели в январе. Многие про это знают и покупают в этом месяце. Скидки могут достигать 40%. Но так как январь — это конец сезона, то и вариантов в наличии остается немного. Кто-то ждет распродаж, которые якобы начнутся 20-25 декабря, но это сезон высокого спроса, во время которого цены никто не снижает», — сообщил Андрей Любов корреспонденту агентства.
Предприниматель добавил, что в январе елки обычно берут те, кто работал в новогоднюю ночь или был в командировке и хочет попозже отметить праздник. Также некоторые пермяки покупают новую елку к Рождеству. Желающие взять елку на следующий Новый год обычно делают предзаказ, чтобы зафиксировать старые цены. Еще больше о том, как правильно выбрать главный символ праздника, почему встроенная гирлянда и снежное напыление — плохая идея, а также как продавцы обманывают покупателей Андрей Любов рассказал в большом интервью.
