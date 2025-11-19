Платежи по ипотеке могут достигать и превышать 100 тысяч рублей в месяц Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пермякам при покупке квартиры в новостройке в ипотеку придется заплатить трехкратную стоимость жилья. Но такие условия будут только при базовом жилищном кредите, который выдают под 21-22% годовых. Если приобретать недвижимость по льготной программе, расходы сократятся. Корреспондент URA.RU изучил цены на новостройки и предложения банков и выяснил, сколько придется переплачивать покупателям.

Студия в Орджоникидзевском районе за 10,9 млн рублей

Пермские банки предлагают два варианта ипотеки для новостроек: базовый кредит и льготные программы. Условия и ставки у них разные. Так, по данным сайтов банков, базовую можно взять под 21-22%, а семейную или IT — под 6-7%. Размер ставки зависит от наличия зарплатной карты, страхования, размера первоначального взноса и других условий.

По данным сайта бесплатных объявлений, самую бюджетную квартиру-студию в Перми в ноябре 2025 года продают за 2,9 млн рублей. Речь идет о квартире в ЖК «Настроение» в Орджоникидзевском районе. С учетом переплаты по семейной ипотеке стоимость студии увеличивается до 4,9 млн рублей, а по базовой — до 10,9 млн рублей.

«Однушка» в Мотовилихе за 12,8 млн рублей

Стоимость однокомнатных квартир начинается от 3,4 млн рублей. За такую цену продают «однушку» в ЖК «Патриот» в Мотовилихинском районе. Но если брать квартиру в ипотеку на 20 лет, стоимость вырастает до 12,8 млн рублей. По льготной программе придется заплатить 5,7 млн рублей.

«Двушка» на Гайве за 18,4 млн рублей

В микрорайоне Гайва в строящемся доме на улице Писарева, 8 двухкомнатные квартиры евроформата можно купить за 4,9 млн рублей. Но с ипотекой цена увеличивается до 18,4 млн рублей. Семьям с детьми или сотрудникам IT-компаний квартира обойдется в 8,3 млн рублей.

«Трешка» за 24,8 млн рублей

«Евротрешки» в ЖК «Видный» рядом с КамГЭС застройщик предлагает за 6,6 млн рублей. Если брать квартиру в кредит, то с учетом переплаты за 20 лет стоимость составит 22,9 млн рублей. По льготной программе цена увеличивается только до 10,3 млн рублей.

Несмотря на большие переплаты, за год стоимость жилищных кредитов в Перми сократилась. В октябре 2024 года покупателям на первичном рынке приходилось платить четырехкратную стоимость квартиры.

