В Пермском крае сотрудница страховой фирмы обокрала клиентов

Соликамский городской суд (Пермский край) рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы и вынес приговор. Женщина признана виновной в присвоении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

«В осенний период 2024 года сотрудница одного из филиалов крупной страховой компании незаконно завладела суммой, превышающей 1 млн рублей. Эти средства были получены от клиентов, оформивших страховые полисы. В ходе предварительного расследования часть ущерба была возмещена», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.