Власти Пермского края скорректировали планы по закупке скоростных судов

Пермский край будет развивать пассажирские речные перевозки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Пермского края рассчитывают приобрести по льготному лизингу шесть скоростных судов на подводных крыльях. Планы глава региона Дмитрий Махонин обсудил с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Андреем Тарасенко в рамках проходящей в эти дни в Москве «Транспортной недели». На своих страницах в соцсетях Махонин подчеркнул, что регион будет развивать речные перевозки и готовить новые кадры для флота.

«Формируем собственный речной флот: в 2025 году приобрели скоростной катер „Колва“, восстанавливаем скоростные суда — „Восход“ и два „Метеора“, еще шесть судов планируем приобрести по льготному лизингу. Но чтобы система работала стабильно, нужны специалисты. К 2027 году университет (Пермский филиал ВГУВТ) должен подготовить не менее 76 человек. Андрей Владимирович поддержал наши планы», — рассказал Махонин.