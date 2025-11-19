АК-47, «Лебединое озеро» и каша из гуся: развлечения Перми на выходные

Гусь - главный герой праздника в пермской деревне в эту субботу Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ближайшие выходные интересно провести время можно не только в Перми, но и деревне Аитково. Если в городе вас ждут кино, балет и концерты, то в Аитково — старинный праздник гуся. Подробности развлечений уикенда — в обзоре URA.RU.

22 ноября

«Лебединое озеро» (6+)

Пермский театр оперы и балета начинает серию премьерных показов возрожденного балета «Лебединое озеро» в редакции Алексея Мирошниченко. Центральным персонажем постановки стал принц Зигфрид, за душой которого охотится Злой гений Ротбарт. В художественном отношении спектакль стилизован под балет «большой формы» образца девяностых годов XIX века. Пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и обшиты настоящими перьями. Немного билетов осталось на показы 22 и 23 ноября.

АК-47 х TGK (18+)

Большой совместный тур АК-47 и TGK проходит по России. В Перми музыканты выступят в клубе «Свобода». В прошлом году Витя АК-47 (Виктор Гостюхин) угодил в небольшой скандал. Пермский школьника тогда призвал рэпера не приезжать в город. Музыкант его слова проигнорировал.

DS CREW

Хореографическая команда DS CREW в субботу на сцене ДК Солдатова представляет свое новое шоу «Второй сольный концерт» (0+). «Уникальная хореография от художественного руководителя и фронтмена команды Дмитрия Ваганова, абсолютно новые номера, увидеть которые можно только на сольном концерте, и нетривиальные режиссерские ходы от постановщика Алексея Карпенко», — говорится в анонсе шоу.

«Beat weekend»

В Пермской синематеке продолжается мини фестиваль документального кино «Beat weekend». В субботу показывают ленту «Майкл и его „Джорданы“ (18+). История о том, как баскетболист Майкл Джордан стал бизнес-империей. Фильм показывается на языке оригинала с русскими субтитрами.

Праздник гуся

Сразу шесть фестивальных площадок ждут гостей в деревне Аитково на обрядовом Празднике гуся. Игры, концерт, спортивные выступления, детская площадка — все это будет. Из гусиных перьев здесь научат делать сувениры, также обучат писать ими. Организаторы расскажут все о старинном обряде и, конечно, накормят гусиной кашей.

23 ноября

«Beat weekend»

Фестиваль документального кино продолжается. В воскресенье в Пермской синематеке два показа: «Мишель Гондри: DIY» (18+) и «Модернизм Inc» (18+). Фильмы показываются на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Мишель Гондри: DIY» (18+) это «история главного фантазера в современном кино — от клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk до Голливуда и „Оскара“». Так описывают фильм авторы кинофестиваля. Мишель Гондри снимал видео для Бьорк, White Stripes и Daft Punk, прославившись, как самый изобретательный клипмейкер конца 1990-х — начала 2000-х годов. После он переключился на кино, получив сценарный «Оскар» за фильм «Вечное сияние чистого разума».