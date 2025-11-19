Путь к славе через нищету и война с Григоровичем: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой

Майя Плисецкая — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, прима-балерина Большого театра в 1948–1990 годах Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

В четверг, 20 ноября 2025, исполняется 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой — женщины, которая стала символом советского балета. Ее называли одной из величайших балерин XX века, но за триумфом на сцене скрывались трагедии, скандалы, запреты на выезд из страны и жестокая борьба за право танцевать — подробнее в материале URA.RU.

Детство Плисецкой под тенью сталинских репрессий

История Майи Плисецкой началась 20 ноября 1925 года в Москве, в семье, где искусство было в крови. Мать, Рахиль Мессерер-Плисецкая, играла в немом кино, тетя Суламифь и дядя Асаф Мессерер были звездами балета. Девочка с детства была окружена творчеством, устраивала домашние представления, кружась в башмачках, как на пуантах.

Однако семейное благополучие разрушилось в одночасье. В 1937 году, в разгар сталинских репрессий, арестовали отца Майи — советского хозяйственного деятеля и дипломата Михаила Плисецкого. 8 января 1938 года его расстреляли. Мать забрали в начале марта 1938 года прямо со спектакля в Большом театре и отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины вместе с грудным сыном Азарием. Семилетнюю Майю спасла от детдома тетя Суламифь, которая удочерила племянницу.

Этот удар судьбы мог сломать ребенка, но юная Плисецкая нашла спасение в балете. Тетя отвела ее в хореографическое училище, когда девочке было всего 7 лет 8 месяцев — меньше положенного возраста. Но талант и природные данные убедили комиссию сделать исключение.

Путь Майи Плисецкой к славе через войну и нищету

Первое выступление с номером «Умирающий лебедь» состоялось в эвакуации в Свердловске, куда семья попала во время войны. Именно этот образ позже станет визитной карточкой балерины на всю жизнь. Тетя Суламифь специально создала выход балерины спиной к публике, чтобы подчеркнуть пластичность и красоту рук племянницы.

В 1943 году, окончив Московское хореографическое училище, Плисецкая была принята в труппу Большого театра. Начинала в кордебалете с минимальной зарплатой, но ее феноменальный прыжок, гибкая спина и выразительность быстро обратили на себя внимание. Она первой ввела в балетную лексику прыжок «кольцо» и создала собственный стиль, который стал эталоном изящества и точности.

С самого начала карьеры Плисецкая проявила редкий талант трагедийной актрисы. Ее репертуар в Большом театре включал легендарные партии: Китри в «Дон Кихоте», Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», Джульетта в «Ромео и Джульетте», принцесса Аврора в «Спящей красавице». После ухода со сцены Галины Улановой в 1960 году Плисецкая стала примой Большого театра.

Железный занавес для «невыездной» балерины

Несмотря на признание на родине, власть долго не выпускала Плисецкую за границу. После гастролей в Индии в 1953 году, где балерина общалась с премьер-министром Джавахарлалом Неру, за ней установили слежку КГБ. Плисецкую сделали «невыездной» — она не попала на гастроли в Швейцарию, Францию, Голландию, Китай. Письма Хрущеву и телеграммы в Министерство иностранных дел оставались без ответа.

В 1959 году балерина даже написала покаянное письмо Хрущеву с просьбой выпустить ее в США, признавая, что вела себя неправильно, «безудержно болтала языком» и «нетактично вела себя на приемах, беседуя с иностранцами». Позже выяснилось, что в КГБ рассматривали ее дело по обвинению в работе на британскую разведку.

Ситуация изменилась в 1958 году, когда Плисецкая поставила «Лебединое озеро» в Москве, пока труппа была на гастролях в Лондоне. Премьера собрала аншлаг, спектакль посетили председатель КГБ Иван Серов и сам Хрущев. Расшевеленный представлением генсек лично разрешил балерине выезжать за границу. В апреле 1959 года она присоединилась к труппе в США, где американцы встретили ее с восторгом. Рецензия в The New York Times заканчивалась словами благодарности Хрущеву.

Война с Плисецкой «балетным Сталиным»

В 1966 году Плисецкая вошла в число 25 деятелей культуры и науки, подписавших письмо против реабилитации Сталина. Ее ненависть к диктатуре проявилась и в конфликте с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем, которого балерина называла «маленьким Сталиным».

Поначалу Плисецкая поддерживала переход Григоровича из Ленинграда в Большой театр. Когда министр культуры Екатерина Фурцева спросила, будет ли она танцевать у нового балетмейстера, балерина с жаром согласилась. Но плодотворное сотрудничество не сложилось. Григорович стал отдавать главные партии своей жене Наталье Бессмертновой, а не Плисецкой.

Как вспоминал брат балерины Азарий Плисецкий в мемуарах, во Франции на один из ответственных спектаклей Григорович вместо Майи поставил Бессмертнову. Этого Плисецкая простить не могла. Конфронтация началась с банальной истории, а закончилась настоящей войной. Не нравился балерине и авторитарный стиль работы Григоровича. Постепенно деление на «партию Григоровича» и «партию Плисецкой» только усиливалось.

В 1990 году Григорович радикально решил проблему — уволил Плисецкую из Большого театра вместе с Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой и другими артистами. Причиной назвал возраст — балерине было 63 года, хотя она продолжала блестяще танцевать. Это увольнение вызвало значительный общественный резонанс и окончательно разрушило отношения между двумя титанами балета.

Кармен и другие триумфы Плисецкой

Специально для Плисецкой были созданы легендарные постановки. В 1967 году кубинский хореограф Альберто Алонсо поставил балет «Кармен-сюита» на музыку Бизе в оркестровке мужа балерины, композитора Родиона Щедрина. Публика, привыкшая к традиционной хореографии, встретила премьеру прохладно — Плисецкая была нервной и экспрессивной, не похожей на классический канон. Но именно эта роль стала одной из самых знаменитых в ее репертуаре.

Балерина плодотворно сотрудничала с французским хореографом Морисом Бежаром, который поставил для нее балеты «Айседора», «Леда», «Болеро» и «Курозука», а также номер «Ave Maya». В день своего 70-летия Плисецкая дебютировала именно в «Аве Майя», продолжая удивлять публику феноменальным творческим долголетием.

Плисецкая пробовала себя и как балетмейстер, поставив в Большом театре балеты Щедрина «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», исполнив в них главные женские партии. Правда, сама себя хореографом не считала, называя себя импровизатором, способным придумывать режиссерские ходы.

Личная жизнь Майи Плисецкой: два брака и одна любовь

В своих мемуарах балерина писала о романах с солистами балета Вячеславом Голубиным и Эсфендьяром Кашани. В 1956 году она вышла замуж за солиста балета Мариса Лиепу, но через три месяца они развелись. Семейная жизнь длилась всего две недели.

Настоящей любовью стал композитор Родион Щедрин, за которого Плисецкая вышла замуж в 1958 году. Их познакомила главная муза Маяковского Лиля Брик у себя дома. Когда Щедрин увидел Плисецкую в «Спартаке», он начал приходить на ее репетиции и однажды предложил прогуляться по Москве. Балерина согласилась без раздумий. Инициатором брака была Плисецкая — Щедрин не хотел официальных уз, но не стал перечить возлюбленной.

Их союз стал одним из редких примеров семьи, где оба супруга были удостоены звания Народного артиста СССР и стали полными кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством». Щедрин посвящал жене свои произведения, вместе они работали над балетами. Детей у пары не было — Плисецкая сознательно отдала приоритет карьере, считая, что рождение ребенка положит конец пути профессиональной танцовщицы.

В 1999 году газета «Московский комсомолец» опубликовала статью о якобы незаконнорожденной дочери Плисецкой от связи с агентом КГБ. Адвокаты балерины подали в суд, который постановил, что никакой дочери у нее нет. В 2002 году газета опубликовала опровержение.

Годы странствий и последние выступления Майи Плисецкой

После увольнения из Большого театра Плисецкая не оставила сцену. В 1980-х годах она работала художественным руководителем Римского театра оперы и балета, затем Испанского национального балета в Мадриде. Она продолжала выступать в концертах, давала мастер-классы по всему миру.

После распада СССР балерина жила преимущественно в Мюнхене, время от времени приезжая в Москву и Санкт-Петербург. Она получила гражданство Литвы — супруги Плисецкая и Щедрин первыми из россиян получили литовские паспорта. В 2000 году Плисецкая была среди деятелей культуры, осудивших возвращение к советскому гимну на музыку Александрова.

Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене в возрасте 89 лет от обширного инфаркта миокарда. Тело было кремировано. Согласно завещанию, прах должен быть соединен с прахом Щедрина и развеян над Россией. Композитор скончался 29 декабря 2024 года (по другим данным 28 января 2025 года).

Балетное наследие и награды Майи Плисецкой

За свою карьеру Майя Плисецкая создала уникальный репертуар, став первой исполнительницей множества партий. Ее творчество охватывало как классические балеты, так и современные постановки:

1943-1950-е: дебют в Большом театре, партии в «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Спящей красавице», «Жизели», «Раймонде», «Золушке», «Коньке-Горбунке».

1960-е: триумф в партиях Китри («Дон Кихот»), Джульетты («Ромео и Джульетта»), Мехмэнэ Бану («Легенда о любви»), премьера «Кармен-сюиты».

1970-е: постановка и исполнение главной роли в балете «Анна Каренина», работа с Морисом Бежаром над «Айседорой» и «Ледой», съемки в фильме «Анна Каренина» в роли Бетси Тверской.

1980-е: создание балетов «Чайка» и «Дама с собачкой», руководство Римским театром оперы и балета и Испанским национальным балетом.

1990-2000-е: международные гастроли, работа с хореографом Жозе Гранеро над «Астурией» и «Марией Стюарт», продолжение выступлений до 70 лет.

Плисецкая была удостоена высших наград СССР и России: Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, кавалер трех орденов Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди международных наград — премия имени Анны Павловой, орден Почетного легиона Франции, командор ордена Искусств и литературы, Международная Императорская премия Японии.